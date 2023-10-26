ЦАХАЛ построил "маленькую Газу", в которой солдаты готовятся к уличным боям

Об этом пишет WSJ .

"Маленькая Газа" находится на базе в пустыне Негев, там военные тренируются по борьбе с вооруженными террористами на узких улицах. Кроме того, в тренировках задействованы переодетые в боевиков ХАМАС солдаты.

Отмечается, что Израиль согласился по просьбе США отложить ожидаемое наземное вторжение в Газу, чтобы Пентагон мог разместить противовоздушную оборону в регионе для защиты американских войск. Несмотря на это, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что наземное наступление приближается.

Сообщается, что "Маленькая Газа" была построена в 2006 году и официально известна как "Городской учебный центр". Она насчитывает 600 построек и предназначена для подготовки израильских солдат к борьбе с врагами в подземных переходах, мечетях и на рынках. Армия обороны Израиля также имеет аналогичную базу на севере, имитирующую ливанский город.

Отмечается также, что бойцы ХАМАС разработали сложную сеть тоннелей, известную как "Метро Газы". Ее размеры примерно 40 км в длину и 11 в ширину. Некоторые тоннели находятся на глубине более 60 метров под землей, чтобы выдержать бомбардировку сверху - они предназначены для размещения боевиков в течение нескольких дней или недель.

Военные чиновники считают, что нейтрализовать возможности ХАМАС без физического вхождения в Газу невозможно. По их словам, склады оружия и оборудования скрыты вокруг сектора или в подземных тоннелях.