ЦАХАЛ построил "маленькую Газу", в которой солдаты готовятся к уличным боям
ЦАХАЛ построил уменьшенную копию палестинского поселения, которую назвали "маленькая Газа" - в ней израильские военные готовятся к уличным боям
Об этом пишет WSJ .
"Маленькая Газа" находится на базе в пустыне Негев, там военные тренируются по борьбе с вооруженными террористами на узких улицах. Кроме того, в тренировках задействованы переодетые в боевиков ХАМАС солдаты.
Отмечается, что Израиль согласился по просьбе США отложить ожидаемое наземное вторжение в Газу, чтобы Пентагон мог разместить противовоздушную оборону в регионе для защиты американских войск. Несмотря на это, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что наземное наступление приближается.
Сообщается, что "Маленькая Газа" была построена в 2006 году и официально известна как "Городской учебный центр". Она насчитывает 600 построек и предназначена для подготовки израильских солдат к борьбе с врагами в подземных переходах, мечетях и на рынках. Армия обороны Израиля также имеет аналогичную базу на севере, имитирующую ливанский город.
Отмечается также, что бойцы ХАМАС разработали сложную сеть тоннелей, известную как "Метро Газы". Ее размеры примерно 40 км в длину и 11 в ширину. Некоторые тоннели находятся на глубине более 60 метров под землей, чтобы выдержать бомбардировку сверху - они предназначены для размещения боевиков в течение нескольких дней или недель.
Военные чиновники считают, что нейтрализовать возможности ХАМАС без физического вхождения в Газу невозможно. По их словам, склады оружия и оборудования скрыты вокруг сектора или в подземных тоннелях.
- Ночью 26 октября армия обороны Израиля провела так называемый целенаправленный рейд в северной части Газы. ЦАХАЛ ударил по военным целям и инфраструктуре террористов ХАМАС.
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