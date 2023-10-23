ЦАХАЛ ночью ударил по военной инфраструктуре "Хезболла" в Ливане

Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Telegram .

"Недавно ЦАХАЛ обнаружил две террористические очаги "Хезболлы" на ливанской территории. Одна ячейка находилась рядом с районом Маттат и планировала запуск противотанковых ракет в сторону израильской территории. Другая, расположенная в Хар-Дове, планировала запустить ракеты", - говорится в сообщении.

Позже, в ЦАХАЛ сообщили об ударе по военному городку и наблюдательному посту в Ливане. Кроме того, самолет ЦАХАЛ нанес удар по действовавшему близ границы террористической ячейке вместе с оружием, которым они владели.

В частности, ночью ЦАХАЛ нанес удар по террористической ячейке на территории Ливана, а также по пусковому пункту противотанковых ракет. Террористический центр планировал осуществить запуск противотанковой ракеты в направлении города Шломи.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

17 октября боевики ХАМАС заявили , что Израиль нанес авиационный удар по больнице в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. ЦАХАЛ начал расследование.

В Иордании, Турции, Ливане, Иране, Египте и Ираке тысячи человек вышли на улицы в знак протеста после авиаудара по больнице в Газе. 18 октября в 03:53 в Бейруте несколько протестующих штурмовали офис ООН и поджигали его.

Президент США Джо Байден планировал встретиться с королем Иордании, главами Палестины и Египта в Аммане 18 октября, однако отменил поездку из-за объявления траура в Палестине по погибшим во время атаки по больнице в Газе. Он провел встречу с Нетаньяху. По словам Байдена, удар по больнице "Аль-Ахли" в Газе нанес не ЦАХАЛ.