ЦАХАЛ нанес удары по 2 аэропортам Сирии, - СМИ

Об этом сообщает сирийское государственное информационное агентство SANA.

"Сегодня утром примерно в 05:25 утра израильский противник одновременно совершил воздушную агрессию ракетными ударами по направлению к Средиземному морю к западу от Латакии и по направлению оккупированных сирийских Голан, нацелившись на международные аэропорты Дамаска и Алеппо", - говорится в сообщении военного источника агентства.

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Отмечается, что в результате атаки якобы погиб работник аэропорта, еще один получил ранения. Также повреждены взлетно-посадочные полосы. Аэропорты не работают.