ЦАХАЛ ликвидировал главу ВМС ХАМАСа
28 октября Армия обороны Израиля заявила, что совершила авиаудар и ликвидировала главу военно-морских сил ХАМАСа Ратаба Абу Саибана
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
"По данным разведки ЦАХАЛа и ISA (Служба поддержки разведки, - ред.), истребители ЦАХАЛ нанесли удар по Ратибу Абу Саибану, командующему военно-морскими силами ХАМАСа бригады города Газа", – говорится в сообщении.
Сообщается также, что именно Саибан спланировал и командовал попыткой морского проникновения в Израиль 24 октября, сорванной израильскими военно-морскими силами.
Солдаты военно-морских сил и военно-воздушных сил Израиля оказали поддержку сухопутным силам ЦАХАЛа, нанеся удары по многочисленным террористическим целям ХАМАСа с воздуха и моря, говорится в сообщении. Посреди пораженных объектов были наблюдательные посты, пусковые установки противотанковых ракет и военный комплекс.
Пресс-служба ЦАХАЛа добавила видео удара, в результате которого был ликвидирован Ратаб Абу Саибан.
- 28 октября Армия обороны Израиля заявила , что во время ночного авиаудара погиб руководитель военно-воздушных сил ХАМАС Иссам Абу Рукбе.
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