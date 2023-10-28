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ЦАХАЛ ликвидировал главу ВМС ХАМАСа

28 октября, 2023 суббота
12:34
Мир

28 октября Армия обороны Израиля заявила, что совершила авиаудар и ликвидировала главу военно-морских сил ХАМАСа Ратаба Абу Саибана

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"По данным разведки ЦАХАЛа и ISA (Служба поддержки разведки, - ред.), истребители ЦАХАЛ нанесли удар по Ратибу Абу Саибану, командующему военно-морскими силами ХАМАСа бригады города Газа", – говорится в сообщении.

Сообщается также, что именно Саибан спланировал и командовал попыткой морского проникновения в Израиль 24 октября, сорванной израильскими военно-морскими силами.

Солдаты военно-морских сил и военно-воздушных сил Израиля оказали поддержку сухопутным силам ЦАХАЛа, нанеся удары по многочисленным террористическим целям ХАМАСа с воздуха и моря, говорится в сообщении. Посреди пораженных объектов были наблюдательные посты, пусковые установки противотанковых ракет и военный комплекс.

Пресс-служба ЦАХАЛа добавила видео удара, в результате которого был ликвидирован Ратаб Абу Саибан.

  • 28 октября Армия обороны Израиля заявила , что во время ночного авиаудара погиб руководитель военно-воздушных сил ХАМАС Иссам Абу Рукбе.
Израиль
Палестина
Война в Израиле
Сектор Гази
Хамас
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