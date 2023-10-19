ЦАХАЛ: Израиль атаковал объекты Хезболла в Ливане

Об этом пишет The Times of Israel.

Отмечается, что среди целей находился военный наблюдательный пост, из которого в среду, 18 октября, была выпущена управляемая противотанковая ракета в сторону города Рош-Ханикра на севере.

В ЦАХАЛ заявляют, что удары были нанесены в ответ на инциденты со стрельбой по Израилю за прошедшие сутки.