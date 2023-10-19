ЦАХАЛ: Израиль атаковал объекты Хезболла в Ливане
Израильские военные заявили, что нанесли удары по военным объектам террористической организации "Хезболла" на границе с Ливаном
Об этом пишет The Times of Israel.
Отмечается, что среди целей находился военный наблюдательный пост, из которого в среду, 18 октября, была выпущена управляемая противотанковая ракета в сторону города Рош-Ханикра на севере.
В ЦАХАЛ заявляют, что удары были нанесены в ответ на инциденты со стрельбой по Израилю за прошедшие сутки.
- В ночь на понедельник, 16 октября, армия обороны Израилянанесла удары по военной инфраструктуре исламистской террористической организации "Хезболла" в Ливане.
- Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований, отметил , что Ирану нужно воевать чужими руками, поэтому подтягивает к активным боевым действиям шиитские группировки из Афганистана и Пакистана, продолжая тянуть в войну "Хезболлу".
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