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ЦАХАЛ готовится к следующему этапу войны, впереди тяжелые времена - генерал армии Израиля Хагари

21 октября, 2023 суббота
07:42
Мир

Представитель армии Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что сейчас ЦАХАЛ готовится к очередному этапу войны, операция против ХАМАСа может продолжаться еще много недель

Об этом пишет Sky News.

"ЦАХАЛ готовится к следующему этапу этой войны. Война Израиля с ХАМАСом продлится еще много недель", - сказал Хагари.

По его словам, впереди будут трудные времена.

Отвечая на вопрос о возвращении захваченных боевиками ХАМАС заложников, израильский генерал подчеркнул, что ЦАХАЛ изучает все варианты, которые могли бы гарантировать их безопасное возвращение.

"ЦАХАЛ продолжит делать все возможное, чтобы вернуть пропавших без вести", - отметил Хагари.

Он добавил, что ХАМАС все еще держит женщин и детей в секторе Газа.

Источники издания заявили, что около 200 человек, в том числе 30 подростков и маленьких детей и 20 человек старше 60 лет, находятся в заложниках в Газе.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. 9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры США, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа. Байден заявил, что Израиль должен уничтожить террористическую группировку ХАМАС, однако нужно сохранить палестинское государство и власть.

17 октября боевики ХАМАС заявили , что Израиль нанес авиационный удар по больнице в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. ЦАХАЛ начал расследование. 18 октября Байден прибыл в Израиль и провел встречу с Нетаньяху. По словам Байдена, удар по больнице "Аль-Ахли" в Газе нанес не ЦАХАЛ.

18 октября Байден заявил, что США направят $100 млн в качестве гуманитарной помощи гражданским лицам в Газе и на Западном берегу. Он также намерен обратиться в конгресс с просьбой принять новый "беспрецедентный" пакет поддержки Израиля в сфере обороны.

20 октября министерство обороны и Армия обороны Израиля объявили, что начнут эвакуацию жителей из северного города Кирьят-Шмона, расположенного на границе с Ливаном.

ХАМАС освободил двух заложников, захваченных при вторжении 7 октября и массовых убийств в израильских общинах. Американские гражданки Джудит и Натали Раанан вернулись в Израиль и должны были воссоединиться со своими родственниками на военной базе.

Израиль
Война в Израиле
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