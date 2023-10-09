ЦАГАЛ нанес удары по Сектору Газа: цели – командные пункты ХАМАС и дома боевиков

Об этом сообщает The Times of Israel .

В сообщении говорится, что авиация Израиля продолжает наносить удары по Сектору Газа, чтобы "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС".

Среди целей, пораженных в последние часы, было несколько командных пунктов, здания командиров, боевиков и рядовых солдат.

Вооруженные силы Израиля подтвердили информацию, что ЦАГАЛ нанес удар по зданию, в котором находились боевики террористической организации ХАМАС.

"Параллельно были атакованы несколько оперативных командных центров ХАМАС, в частности, трехэтажный командный центр и принадлежащий Махмаду Кашти командный центр старшему оперативнику военно-морских сил террористической организации ХАМАС", - отмечают в сообщении.

ЦАГАЛ также нанес удар по оперативной базе ХАМАС, расположенной в мечети в городе Джабалия, были атакованы разведывательный агент и дополнительный агент, использовавшийся для руководства террором террористической инфраструктурой ХАМАС.

В частности, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин заявил о ликвидации одного из командиров боевиков Рифата Абу-Хилаля, он же "Абу аль-Абад".

"Жители Газы говорят, что израильская армия больше не действует по упреждающему протоколу "Акеш ба гаг" ("Стук по крыше"), а сразу уничтожает дома один за другим", - добавил он.

Израильсе издание Ynet news со ссылкой на пресс-службу армии Израиля сообщило о том, что около 80 террористов были обнаружены на территории Израиля в течение ночи.

"В то время как боевые действия продолжались в шести местах вдоль границы с Газой, по меньшей мере 800 целей ХАМАС, были атакованы военными", - отмечают в издании.

События в Израиле

Утром в субботу, 7 октября 2023, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский Джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского Джихада на территорию Израиля.