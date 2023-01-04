Трюдо заверил Зеленского в дальнейшей помощи Украине
Канада не будет прекращать предоставление Украине военной, финансовой и другой помощи для защиты от агрессии РФ
Об этом по итогам телефонного разговора Владимира Зеленского и Джастина Трюдо заявил офис главы правительства Канады.
Отмечается, что премьер-министр подтвердил решимость Канады и дальше оказывать гуманитарную, военную, финансовую и другую помощь правительству и народу Украины в течение всего необходимого времени, чтобы уберечь его свободное, демократическое и безопасное будущее.
Два лидера обсудили последние события на поле боя в Украине и осудили обстрелы, которые производит российский агрессор.
"Председатель правительства передал самые теплые пожелания украинцам, которые готовятся отмечать православное Рождество, несмотря на российские обстрелы", - говорится в сообщении.
Лидеры договорились поддерживать тесные и регулярные контакты. Также Трюдо выразил надежду, что 2023 принесет украинцам мир.
- Напомним, в середине ноября 2022 года Канада сообщила о намерении предоставить Украине еще $400 миллионов военной помощи.
- Уже в конце декабря Джастин Трюдо заявил, что все украинцы, приехавшие в Канаду по временной миграционной программе, введенной в связи с войной, смогут при желании получить постоянный статус в этой стране.
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