Трюдо заверил, что Канада продолжит поддержку Украины
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что его страна не перестанет оказывать поддержку Украине
Об этом сообщает пресс-служба Трюдо.
"Поскольку Россия продолжает свое жестокое, неоправданное вторжение, правительство Канады и в дальнейшем непреклонно в своей приверженности к поддержке украинского народа и правительства в достижении мира и помощи в обеспечении свободного и демократического будущего для Украины. Мы и дальше будем поддерживать Украину военной, гуманитарной, финансовой и социальной" помощью столько, сколько потребуется", - заявил он.
Он отметил, что Канада уважает всех украинцев, отдавших свою жизнь за свободу страны.
- Канада передаст Украине 200 бронетранспортеров Senator, изготовленных компанией Roshel. Стоимость вооружения составляет более 90 миллионов долларов.
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