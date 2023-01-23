Трюдо заверил, что Канада продолжит поддержку Украины

Об этом сообщает пресс-служба Трюдо.

"Поскольку Россия продолжает свое жестокое, неоправданное вторжение, правительство Канады и в дальнейшем непреклонно в своей приверженности к поддержке украинского народа и правительства в достижении мира и помощи в обеспечении свободного и демократического будущего для Украины. Мы и дальше будем поддерживать Украину военной, гуманитарной, финансовой и социальной" помощью столько, сколько потребуется", - заявил он.

Он отметил, что Канада уважает всех украинцев, отдавших свою жизнь за свободу страны.

Канада передаст Украине 200 бронетранспортеров Senator, изготовленных компанией Roshel. Стоимость вооружения составляет более 90 миллионов долларов.

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