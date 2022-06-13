Трюдо заразился коронавирусом

Об этом он написал в Twitter.

"У меня положительный тест на COVID-19. Я буду придерживаться рекомендаций и самоизолируюсь. Я чувствую себя хорошо, но это потому, что я получил прививку. Так что, если вы не сделали, сделайте вакцинацию – и, если сможете, бустерной дозой. Давайте защитим нашу систему здравоохранения, друг друга и себя", - отметил Трюдо.