Трюдо приехал в Ирпень. Обещает помочь с восстановлением

Об этом ирпенский городской голова Александр Маркушин сообщил у себя в телеграм-канале.

"Только что имел честь говорить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он приехал в Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть весь тот ужас, который учинили с нашим городом российские оккупанты. И, конечно, был шокирован. Ведь он увидел сожженными и полностью. разрушенными не военные объекты, а дома ирпенцев, еще недавно радовавшихся жизни и имевших свои планы на будущее", - отметил мэр Ирпеня.

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По словам Маркушина, канадский премьер поспособствует в восстановлении разрушенного оккупантами города.



"Искренне благодарю господина Трюдо за ту поддержку, которую сегодня оказывает Канада Украине. Верим в дальнейшее сотрудничество наших стран и в восстановлении украинских городов после нашей победы. Надеюсь на поддержку господина Джастина Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде по восстановлению объектов инфраструктуры в Ирпене. С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится уже в ближайшее время", - заявил Александр Маркушин.

Джастин Трюдо, Александр Маркушин и глава Киевской ОВА, экс-командующий ООС генерал-лейтенант Александр Павлюк и другие на улице Севериновской в Ирпене. Между улицами 10-я и 11-я линия. Теперь уже бывший ЖК "Ирпенские липки"

Фотографии - Ирпенский городской совет

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