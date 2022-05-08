Трюдо приехал в Ирпень. Обещает помочь с восстановлением
В воскресенье, 8 мая 2022 года, глава правительства Канады Джастин Трюдо во время официального посещения Украины прибыл в киевский пригород Ирпень
Об этом ирпенский городской голова Александр Маркушин сообщил у себя в телеграм-канале.
"Только что имел честь говорить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Он приехал в Ирпень, чтобы собственными глазами увидеть весь тот ужас, который учинили с нашим городом российские оккупанты. И, конечно, был шокирован. Ведь он увидел сожженными и полностью. разрушенными не военные объекты, а дома ирпенцев, еще недавно радовавшихся жизни и имевших свои планы на будущее", - отметил мэр Ирпеня.
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По словам Маркушина, канадский премьер поспособствует в восстановлении разрушенного оккупантами города.
"Искренне благодарю господина Трюдо за ту поддержку, которую сегодня оказывает Канада Украине. Верим в дальнейшее сотрудничество наших стран и в восстановлении украинских городов после нашей победы. Надеюсь на поддержку господина Джастина Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде по восстановлению объектов инфраструктуры в Ирпене. С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится уже в ближайшее время", - заявил Александр Маркушин.
Джастин Трюдо, Александр Маркушин и глава Киевской ОВА, экс-командующий ООС генерал-лейтенант Александр Павлюк и другие на улице Севериновской в Ирпене. Между улицами 10-я и 11-я линия. Теперь уже бывший ЖК "Ирпенские липки"
Фотографии - Ирпенский городской совет
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