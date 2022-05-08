Трюдо подтвердил намерения Канады продолжить предоставление Украине NLAW
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил в продолжении поставок систем NLAW и другого противотанкового оружия
Об этом Джастин Трюдо сообщил по завершении переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мы уже говорили, что будем предоставлять NLAW и другое противотанковое оборудование. Мы будем предоставлять все, что необходимо, а также финансировать усилия по разминированию", - сказал он.
Трюдо также отметил, что ответственность президента России Владимира Путина за военные преступления в Украине очевидна. Следовательно, Канада продолжит поддержку Украины в войне с РФ.
- Трюдо 8 мая посетил Ирпень.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное