Трюдо подтвердил намерения Канады продолжить предоставление Украине NLAW

Об этом Джастин Трюдо сообщил по завершении переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы уже говорили, что будем предоставлять NLAW и другое противотанковое оборудование. Мы будем предоставлять все, что необходимо, а также финансировать усилия по разминированию", - сказал он.

Трюдо также отметил, что ответственность президента России Владимира Путина за военные преступления в Украине очевидна. Следовательно, Канада продолжит поддержку Украины в войне с РФ.

Трюдо 8 мая посетил Ирпень.

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