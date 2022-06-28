Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, идется на сайте премьера.

“Канада твердо убеждена, что украинцы заслуживают жизни в мире. Владимир Путин и его режим вызвали невыразимую боль и страдания в Украине и во всем мире. Вместе с нашими партнерами в G7 Канада усиливает свое постоянное и согласованное давление, чтобы прекратить войну Владимира Путина”, - сказал Трюдо.

В офисе премьер-министра сообщили, что новые канадские санкции распространяются на шесть физических и 46 юридических лиц, связанных с российским оборонным сектором. Кроме того, ограничения введены против 15 коллаборантов, а также 13 белорусских чиновников и военных и двух юрлиц из Беларуси.

"Канада также будет принимать дополнительные немедленные меры по запрету экспорта современных технологий, способных улучшить способность россии производить оружие, в том числе квантовые компьютеры и современное производственное оборудование, связанные с этим компоненты, материалы, программное обеспечение и технологии", - отметили в офис Трюдо.

Кроме того, Канада запретила поставки вооруженных технологий и товаров в Беларусь и ограничила товарооборот предметов роскоши.

Канада готова стать источником ключевых видов минерального сырья, металлов и энергии для своих союзников вместо России и Китая.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb