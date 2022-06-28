Трюдо объявил санкции против 6 физических и 46 юридических лиц из РФ
Канада вводит новые санкции против России, под них подпадают 6 физических и 46 юридических лиц
Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, идется на сайте премьера.
“Канада твердо убеждена, что украинцы заслуживают жизни в мире. Владимир Путин и его режим вызвали невыразимую боль и страдания в Украине и во всем мире. Вместе с нашими партнерами в G7 Канада усиливает свое постоянное и согласованное давление, чтобы прекратить войну Владимира Путина”, - сказал Трюдо.
В офисе премьер-министра сообщили, что новые канадские санкции распространяются на шесть физических и 46 юридических лиц, связанных с российским оборонным сектором. Кроме того, ограничения введены против 15 коллаборантов, а также 13 белорусских чиновников и военных и двух юрлиц из Беларуси.
"Канада также будет принимать дополнительные немедленные меры по запрету экспорта современных технологий, способных улучшить способность россии производить оружие, в том числе квантовые компьютеры и современное производственное оборудование, связанные с этим компоненты, материалы, программное обеспечение и технологии", - отметили в офис Трюдо.
Кроме того, Канада запретила поставки вооруженных технологий и товаров в Беларусь и ограничила товарооборот предметов роскоши.
- Канада готова стать источником ключевых видов минерального сырья, металлов и энергии для своих союзников вместо России и Китая.
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