Трюдо обвиняет Индию в убийстве лидера сикхов на территории Канады

Об этом пишет The New York Times.

Выступая в Палате общин, Трюдо сказал, что он поднял вопрос о причастности Индии к стрельбе у Хардипа Сингха Ниджара в разговоре непосредственно с премьер-министром Нарендрой Моди на саммите G20 в начале этого месяца. Он сказал, что обвинение основывается на разведданных, собранных правительством Канады.

"Любая причастность иностранного правительства к убийству канадского гражданина на территории Канады является неприемлемым нарушением нашего суверенитета", - сказал Трюдо законодателям. Он заверил, что Канада оказывает давление на Индию, чтобы она сотрудничала с расследованием убийства.

Позже министр иностранных дел Мелани Джоли объявила, что Канада выслала индийского дипломата, которого она назвала главой индийской разведки в Канаде.

Трюдо сказал, что большое сообщество канадцев индейского происхождения было возмущено убийством и в некоторых случаях опасается за свою личную безопасность. По оценкам, в Канаде проживает от 1,4 до 1,8 миллиона канадцев индейского происхождения, многие из которых являются сикхами. В их число входит Джагмит Сингх, лидер оппозиционной Новой демократической партии, удерживающей у власти правительство меньшинства Трюдо.

Обвинение в том, что правительство Индии причастно к спланированному убийству в Канаде, вероятно, еще больше испортит и без того напряженные отношения между двумя странами. Ранее в сентябре Канада приостановила переговоры по торговому соглашению с Индией, которое должны были заключить в этом году. Во время G20 Моди исключил Трюдо из списка лидеров, с которыми он проводил официальные двусторонние встречи.

45-летний Ниджар был застрелен возле сикхского храма в Суррее в Британской Колумбии. Следователи из Королевской канадской конной полиции заявили, что на него устроили засаду люди в масках, но не сообщали, было ли нападение политически мотивированным.

Но Ниджар был известен тем, что выступал за создание независимого сикхского государства Халистан, включающего части штата Пенджаб в Индии, и Индия объявила его в розыск, как террористом.

"Если эти обвинения правдивы, они демонстрируют возмутительное оскорбление суверенитета Канады", – заявил лидер Консервативной партии Пьер Пуальевр. "Наши граждане должны быть защищены от внесудебных убийств всех видов, особенно иностранных правительств".