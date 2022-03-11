Трюдо четко заявил Зеленскому, что НАТО не закроет небо над Украиной

Об этом Трюдо рассказал в интервью CTV News.

"Это разрывает сердце, когда ты должен сказать, что мы можем сделать очень много для поддержки, однако риск эскалации, риск вовлечения НАТО в непосредственный конфликт, если мы пошлем самолеты НАТО в Украину сбивать российские самолеты… Мы делаем очень много, все, что можем , но именно это мы не можем выполнить”, - сказал Трюдо.

Также он надеется, что Путин не применит ядерное оружие, но полностью не исключил этот вариант.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир имеет силу, чтобы закрыть небо Украины для российских ракет, боевых самолетов и вертолётов.