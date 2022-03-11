Трюдо четко заявил Зеленскому, что НАТО не закроет небо над Украиной
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским отказал во введении со стороны НАТО бесполетной зоны над Украиной
Об этом Трюдо рассказал в интервью CTV News.
"Это разрывает сердце, когда ты должен сказать, что мы можем сделать очень много для поддержки, однако риск эскалации, риск вовлечения НАТО в непосредственный конфликт, если мы пошлем самолеты НАТО в Украину сбивать российские самолеты… Мы делаем очень много, все, что можем , но именно это мы не можем выполнить”, - сказал Трюдо.
Также он надеется, что Путин не применит ядерное оружие, но полностью не исключил этот вариант.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир имеет силу, чтобы закрыть небо Украины для российских ракет, боевых самолетов и вертолётов.
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