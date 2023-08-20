"Трусливый и умышленный российский удар": Боррель об атаке на Чернигов
Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на российский удар 19 августа 2023 года по Чернигову
Об этом он написал в Twitter.
"Решительно осуждаю очередной трусливый и целенаправленный российский удар по Чернигову, направленный против университета и театра", - написал Боррель.
Он подчеркнул, что российская атака привела к гибели не менее 7 гражданских лиц, в том числе детей, и многих раненых.
- Утром субботы, 19 августа 2023 года, российские оккупанты ударили баллистической ракетой по центру Чернигова. В результате попадания в Драматический театр погибли 7 человек, среди них - ребенок, 148 получили ранения. Больше об атаке читайте здесь.
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