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Главная Война с Россией "Трусливый и умышленный российский удар": Боррель об атаке на Чернигов

"Трусливый и умышленный российский удар": Боррель об атаке на Чернигов

20 августа, 2023 воскресенье
20:37
Война с Россией

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на российский удар 19 августа 2023 года по Чернигову

Об этом он написал в Twitter.

"Решительно осуждаю очередной трусливый и целенаправленный российский удар по Чернигову, направленный против университета и театра", - написал Боррель.

Он подчеркнул, что российская атака привела к гибели не менее 7 гражданских лиц, в том числе детей, и многих раненых.

  • Утром субботы, 19 августа 2023 года, российские оккупанты ударили баллистической ракетой по центру Чернигова. В результате попадания в Драматический театр погибли 7 человек, среди них - ребенок, 148 получили ранения. Больше об атаке читайте здесь.
Украина
Россия
ЕС
російська армія
Чернигов
Жозеп Боррель
ракетний удар
Мир про Украину
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