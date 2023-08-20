Об этом он написал в Twitter.

"Решительно осуждаю очередной трусливый и целенаправленный российский удар по Чернигову, направленный против университета и театра", - написал Боррель.

Он подчеркнул, что российская атака привела к гибели не менее 7 гражданских лиц, в том числе детей, и многих раненых.