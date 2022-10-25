Главное управление разведки опубликовало очередной перехват .

Россиянин рассказывает, что оккупантов отправляют на передовую на нерабочих танках и просит "достучаться" в прокуратуру и минобороны РФ.

"В Минобороны пишите, в прокуратуру... танки неисправны! Нас бросают на самый "передок"... Нас сегодня бросили в наступление, а у нас танки не рабочие, глохнут каждые 50 метров...", - говорит он.

Оккупант жалуется, что погибших оставляют прямо на поле боя и не позволяют уносить тела. Он отметил, что военным даже не разрешат звонить родным.

"Они посылают пацанов на убой, здесь просто... трупы в поле лежат, никто не дает их забирать, наших солдат, представляешь...", - говорит он.

25 октября в Херсонской области ВСУ ликвидировали 13 вражеских объектов: склады, танк, джипы и блиндажи с оккупантами.

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