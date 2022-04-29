"Трупы российских солдат просто привозят и бросают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком!": СБУ перехватила разговор оккупанта
Служба безопасности Украины обнародовала новый разговор российского военнослужащего. Оккупант по телефону рассказывает, что вражеские ангары заполнены телами его коллег, никто не идентифицирует тела и не объясняет ничего
Свежий перехват опубликовала пресс-служба СБУ в telegram.
"Честно сказать, Россия гаснет. Там дальше стоят ангары, и трупы российских солдат просто привозят и бросают. Не знают, кто есть кто-то, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто", – рассказывает захватчик.
Мужчина рассказывает, что в лагере россиян беспредел и объясняет: "здесь просто непонятно вообще ничего: за что мы воюем, как мы воюем".
Оккупант говорит о потерях. Отмечает, что из 67 военных осталось всего 10. А дагестанцы и чеченцы бегут со словами, что "это не их война".
- СБУ опубликовала переписку командира полка захватчиков, где офицеры расстреливают солдат за отказ наступать на украинские позиции.
- Также СБУ сообщала , что захватчики боятся вступать в бой с украинскими военными, поэтому они планируют провокации, от которых могут пострадать гражданские.
- Российские оккупанты отказываются идти в наступление под Изюмом Харьковской области.
- Служба безопасности Украины обнародовала частные сообщения оккупанта, уцелевшего под Чернобаевкой.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.05
-
EUR
Покупка 32.53Продажа 33.64
- Актуальное
- Важное