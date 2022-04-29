"Трупы российских солдат просто привозят и бросают. Не знают, кто есть кто, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком!": СБУ перехватила разговор оккупанта

Свежий перехват опубликовала пресс-служба СБУ в telegram.



"Честно сказать, Россия гаснет. Там дальше стоят ангары, и трупы российских солдат просто привозят и бросают. Не знают, кто есть кто-то, не разбирают. Там по 5-6 стопок битком! Прикинь! Просто не знают, кто есть кто", – рассказывает захватчик.



Мужчина рассказывает, что в лагере россиян беспредел и объясняет: "здесь просто непонятно вообще ничего: за что мы воюем, как мы воюем".



Оккупант говорит о потерях. Отмечает, что из 67 военных осталось всего 10. А дагестанцы и чеченцы бегут со словами, что "это не их война".

СБУ опубликовала переписку командира полка захватчиков, где офицеры расстреливают солдат за отказ наступать на украинские позиции.

Также СБУ сообщала , что захватчики боятся вступать в бой с украинскими военными, поэтому они планируют провокации, от которых могут пострадать гражданские.

Российские оккупанты отказываются идти в наступление под Изюмом Харьковской области.

Служба безопасности Украины обнародовала частные сообщения оккупанта, уцелевшего под Чернобаевкой.