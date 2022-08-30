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Труппа драмтеатра Мариуполя планирует спектакли и тур по России, организованный Росконцертом, - советник мэра

30 августа, 2022 вторник
17:05
война с Россией

Труппа уничтоженного россиянами драмтеатра Мариуполя планирует представления в городе и тур по России, организованный Росконцертом

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"Дно дна. Труппа Мариупольского Драмтеатра, до сих пор планирующая представления на костях мариупольцев, планирует тур по России. Организатор - Росконцерт. Нет цензурных слов и человечности для комментария и пожелания", - подчеркнул он.

  • 16 марта 2022 года россияне сбросили мощную бомбу на Драматический театр Мариуполя, в бомбоубежище которого было 1000 человек.
  • 23 марта 2022 стало известно, что в Мариуполе россияне уничтожают доказательства убийства гражданских в укрытии под Драматическим театром.
  • 20 мая 2022 года советник мэра Мариуполя сообщил, что россияне завершили разбор завалов Драмтеатра в Мариуполе, теперь определить количество погибших невозможно.
  • 30 июня международная организация Amnesty International, расследовавшая уничтожение Мариупольского драматического театра, пришла к выводу, что оккупанты сознательно сбросили бомбу на театр, зная, что там скрываются сотни мирных жителей.
  • По состоянию на 24 июля РФ готовит расследование о событиях в Мариупольском драмтеатре.
  • 24 июля Центр противодействия дезинформации сообщил, что россияне распространяют новые фейки об авиаударе по драмтеатру в Мариуполе, однако британские правозащитники их опровергают.
  • 18 августа в Мариуполе оккупанты начали восстанавливать разрушенный ими драмтеатр.

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Донетчина
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