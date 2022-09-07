English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Криминал Трухин получил подозрение по делу о прошлогоднем ДПТ на Бориспольской трассе

Трухин получил подозрение по делу о прошлогоднем ДПТ на Бориспольской трассе

7 сентября, 2022 среда
19:44
Криминал Александр Трухин

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении народному депутату Украины Александру Трухину по делу о ДТП на Бориспольской трассе, которое произошло год назад

Об этом сообщил сам Трухин у себя на фейсбуке.

Депутат отметил, что на вручение подозрения явился добровольно. Также заметил, что никуда не убегал и не собирается этого делать.

"Мой дом Украина, который я не покидал и никогда не покину, и буду продолжать делать все, что в моих силах для нашей Победы. А это и эвакуация людей, и поиск военного оборудования по всему миру и его доставка в Украину, и много другой работы, о которой расскажу когда-нибудь своим внукам", - написал Трухин.

Также он отметил, что будет всячески сотрудничать со следствием, поскольку ему нечего скрывать.

"Несмотря на это все, даю слово сотрудничать со следствием и участвовать во всех следственных действиях. Мне нечего скрывать и я буду законным способом доказывать свою невиновность", - сказал депутат.

Кроме того, Трухин попросил приостановить свою деятельность во время расследования, чтобы не бросать тень на репутацию команды фракции "Слуга Народа".

  • 23 августа 2021 года появилась информация о том, что Александр Трухин в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП на трассе по дороге из Полтавы в Киев. Позже это дело было передано в ГБР.
  • Впоследствии появилось видео , подтверждающее его вину в ДТП.
  • 2 февраля 2022 года Трухина исключили из партии "Слуга народа". Владимир Зеленский поддержал это решение.
  • Позже ГБР заявило, что им не предоставили никаких материалов, подтверждающих вину Трухина. Одновременно МВД отрицало попытки депутата "договориться" с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским.
  • Впоследствии ОГПУ подтвердили слова ГБР. Видео не передали, поскольку оно вроде бы не сохранилось. Одновременно с этим ГБР допросило полицейского Сергея Петрика, отказавшегося от взятки депутата Верховной Рады Александра Трухина.
  • Также в феврале 2022 стало известно, что ГБР не назначали и не проводили экспертизу видео с доказательствами, которое обнародовала "Украинская правда".
  • 25 августа Дарницкий райсуд Киева оштрафовал на 850 грн помощника депутата Полтавского облсовета Виктора Склему. В августе 2021 года он ехал в машине вместе с Трухином и взял на себя вину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Слуга народу
Новости ДТП
Читайте также:
5 сентября, 2022 понедельник
Климкин объяснил, о чем сигнализирует синхронное увольнение послов США и ЕС в России
5 сентября, 2022 понедельник
Стало известно, кому первому из мировых лидеров позвонил по телефону Зеленский утром после вторжения РФ
переговори України з Росією
6 сентября, 2022 вторник
В кремле назвали условия встречи Путина и Зеленского
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.69
    Покупка 39.69
    Продажа 40.59
  • EUR
    Покупка 39.24
    Продажа 40.33
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
7 сентября
21:24
Запад провоцирует Россию и поставляет Украине "лом", - Эрдоган в Сербии
21:07
Укроборонпром и американская Honeywell будут сотрудничать в области авиации, беспилотников и радаров
21:02
Есть признаки телесных повреждений: офис генпрокурора начал расследование возможных пыток и убийства волонтера из Британии
20:55
Ученые опровергли концепцию "мозга ящерицы" у млекопитающих
20:53
Вживую
Apple представит новую линейку iPhone, Mac и iPad Подробности
20:44
Очень символично. Путинская "Единая Россия" предлагает провести референдум об аннексии оккупированных украинских территорий 4 ноября
20:25
Украденные телевизоры? Подоляк ответил Путину на его заявления о достижениях в войне с Украиной
20:13
Bloomberg прогнозирует энергокризис до 2025 года
20:02
ВСУ сняли флаг оккупантов в селе под Балаклеей
20:01
Кинорежиссеру Вячеславу Криштофовичу присудили Государственную премию Довженко
19:58
Венгрия
"Нужны хорошие совместные решения": Венгрия хочет уменьшить зависимость от российских энергоносителей, - президент Новак
19:47
Демилитаризировались: на войне в Украине ликвидировали двух майоров армии РФ
19:40
Прекратите финансировать этого сумасшедшего маньяка. Порошенко объяснил, почему Европе следует отказаться от российских энергоносителей
19:35
ВСУ отразили наступление россиян в направлении Соледара и Бахмута
19:34
Украина получила от партнеров ракеты Harpoon на автомобильной платформе, - Пентагон
19:31
Петиция о запрете предоставления украинского гражданства Невзорову набрала нужное количество голосов
19:21
Артиллерийский дивизион РФ, воевавший на Херсонщине, потерял до 60% личного состава и техники
19:21
Испания передала Украине артиллерийские боеприпасы и зимнюю форму
19:16
Украинская армия имеет амбициозные цели до конца года, - CNN
19:09
Президент Украины назначил новых руководителей СБУ Черниговщины и Херсонщины
19:06
В Купянске оккупанты незаконно удерживают в отделении полиции 40 гражданских
19:02
США третий раз за год опробовали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III
19:01
Мы двигаемся к Третьей мировой войне. Маск отказался от покупки Twitter из-за вторжения Путина
18:56
С начала суток РФ уже нанесла 8 ракетных и 10 авиаударов по Украине
18:45
NASA выпустила обновленную 3D-карту Солнечной системы с возможностью "взглянуть в будущее"
18:41
Германия отказала Украине в поставках бронеавтомобилей Dingo - СМИ
18:40
Украинский модельер Андре Тан создал патриотический принт, средства от его продаж пойдут на восстановление государства
18:36
Разведка назвала фамилии людей, которых Россия хочет привлечь к проведению псевдореферендумов
18:32
Эксклюзив
Николай Маломуж
Мы готовимся к двум разным сценариям военных событий, - генерал Маломуж
18:28
В РФ озвучили новую дату проведения псевдореферендума на оккупированных территориях Украины, - Андрющенко
18:25
Эксклюзив
Кира Рудык
Любое обновление оборонной промышленности должно идти рядом с возможностями защитить ее, - нардеп Рудык
18:25
"Лейпциг" нашел, кем заменить тренера-изгнанника после позорного поражения "Шахтеру"
18:23
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:11
Шольц в разговоре с Зеленским подтвердил одобрение 5 млрд евро макрофина
18:11
На Запорожском направлении ВСУ уничтожили российский танк и две вражеские БМП
17:54
Россия "градом" обстреляла двор в деревне в Запорожье. Три человека убиты
17:52
Добровольно стали "высокопоставленными чиновниками" на временно оккупированных территориях: разоблачены 6 коллаборантов
17:50
В Херсонской области ВСУ уничтожили российскую баржу с 30 оккупантами и двумя их БМП
17:46
В Китае в последний момент отменили мероприятие посольства Украины по привлечению инвесторов, - Bloomberg
17:44
Венгрия
"Сведет насмарку вето Будапешта": Брюссель предполагает исключение Венгрии из закона о глобальной налоговой ставке, - Politico
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV