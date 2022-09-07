Трухин получил подозрение по делу о прошлогоднем ДПТ на Бориспольской трассе
Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении народному депутату Украины Александру Трухину по делу о ДТП на Бориспольской трассе, которое произошло год назад
Об этом сообщил сам Трухин у себя на фейсбуке.
Депутат отметил, что на вручение подозрения явился добровольно. Также заметил, что никуда не убегал и не собирается этого делать.
"Мой дом Украина, который я не покидал и никогда не покину, и буду продолжать делать все, что в моих силах для нашей Победы. А это и эвакуация людей, и поиск военного оборудования по всему миру и его доставка в Украину, и много другой работы, о которой расскажу когда-нибудь своим внукам", - написал Трухин.
Также он отметил, что будет всячески сотрудничать со следствием, поскольку ему нечего скрывать.
"Несмотря на это все, даю слово сотрудничать со следствием и участвовать во всех следственных действиях. Мне нечего скрывать и я буду законным способом доказывать свою невиновность", - сказал депутат.
Кроме того, Трухин попросил приостановить свою деятельность во время расследования, чтобы не бросать тень на репутацию команды фракции "Слуга Народа".
- 23 августа 2021 года появилась информация о том, что Александр Трухин в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП на трассе по дороге из Полтавы в Киев. Позже это дело было передано в ГБР.
- Впоследствии появилось видео , подтверждающее его вину в ДТП.
- 2 февраля 2022 года Трухина исключили из партии "Слуга народа". Владимир Зеленский поддержал это решение.
- Позже ГБР заявило, что им не предоставили никаких материалов, подтверждающих вину Трухина. Одновременно МВД отрицало попытки депутата "договориться" с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским.
- Впоследствии ОГПУ подтвердили слова ГБР. Видео не передали, поскольку оно вроде бы не сохранилось. Одновременно с этим ГБР допросило полицейского Сергея Петрика, отказавшегося от взятки депутата Верховной Рады Александра Трухина.
- Также в феврале 2022 стало известно, что ГБР не назначали и не проводили экспертизу видео с доказательствами, которое обнародовала "Украинская правда".
- 25 августа Дарницкий райсуд Киева оштрафовал на 850 грн помощника депутата Полтавского облсовета Виктора Склему. В августе 2021 года он ехал в машине вместе с Трухином и взял на себя вину.
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