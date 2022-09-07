Трухин получил подозрение по делу о прошлогоднем ДПТ на Бориспольской трассе

Об этом сообщил сам Трухин у себя на фейсбуке.

Депутат отметил, что на вручение подозрения явился добровольно. Также заметил, что никуда не убегал и не собирается этого делать.

"Мой дом Украина, который я не покидал и никогда не покину, и буду продолжать делать все, что в моих силах для нашей Победы. А это и эвакуация людей, и поиск военного оборудования по всему миру и его доставка в Украину, и много другой работы, о которой расскажу когда-нибудь своим внукам", - написал Трухин.

Также он отметил, что будет всячески сотрудничать со следствием, поскольку ему нечего скрывать.

"Несмотря на это все, даю слово сотрудничать со следствием и участвовать во всех следственных действиях. Мне нечего скрывать и я буду законным способом доказывать свою невиновность", - сказал депутат.

Кроме того, Трухин попросил приостановить свою деятельность во время расследования, чтобы не бросать тень на репутацию команды фракции "Слуга Народа".

23 августа 2021 года появилась информация о том, что Александр Трухин в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП на трассе по дороге из Полтавы в Киев. Позже это дело было передано в ГБР.

Впоследствии появилось видео , подтверждающее его вину в ДТП.

2 февраля 2022 года Трухина исключили из партии "Слуга народа". Владимир Зеленский поддержал это решение.

Позже ГБР заявило, что им не предоставили никаких материалов, подтверждающих вину Трухина. Одновременно МВД отрицало попытки депутата "договориться" с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским.

Впоследствии ОГПУ подтвердили слова ГБР. Видео не передали, поскольку оно вроде бы не сохранилось. Одновременно с этим ГБР допросило полицейского Сергея Петрика, отказавшегося от взятки депутата Верховной Рады Александра Трухина.

Также в феврале 2022 стало известно, что ГБР не назначали и не проводили экспертизу видео с доказательствами, которое обнародовала "Украинская правда".

25 августа Дарницкий райсуд Киева оштрафовал на 850 грн помощника депутата Полтавского облсовета Виктора Склему. В августе 2021 года он ехал в машине вместе с Трухином и взял на себя вину.