Трухин написал заявление по составлению мандата нардепа
22 февраля народный депутат от "Слуги Народа" Александр Трухин написал заявление по составлению мандата народного депутата, после признания вины по делу о взятке полицейскому после ДТП
Об этом написал в телеграмме народный депутат Украины Ярослав Железняк .
"Сообщаю о сложении полномочий народного депутата Украины Верховной Рады IX созыва", - написал в заявлении Трухин.
Железняк подчеркнул, что соответствующее постановление уже внес Комитет по Регламенту Верховной Рады Украины.
Напомним, 22 февраля народный депутат от "Слуги Народа" Александр Трухин заключил соглашение с прокурорами и признал себя виновным в деле о взятке полицейском после ДТП. Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности.
Суд назначил ему наказание в виде максимального штрафа, предусмотренного статьей, а именно 68 тысяч гривен. Внесенный нардепом залог – 49 620 грн перечислят на нужды Вооруженных Сил Украины.
Также Трухин в течение месяца должен пожертвовать 6 млн. гривен на "Армии дронов".
- 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.
- 1 февраля 2022 года журналисты обнародовали видео , на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.
- 2 февраля 2022 года нардеп Александр Трухин был исключен из партии "Слуга Народа". Вопрос об исключении из фракции был инициирован 21 февраля, но так и не был рассмотрен.
- 30 января Трухин не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда по делу о взятке, которую он пытался дать полицейскому после ДТП.
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