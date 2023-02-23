Об этом написал в телеграмме народный депутат Украины Ярослав Железняк .

"Сообщаю о сложении полномочий народного депутата Украины Верховной Рады IX созыва", - написал в заявлении Трухин.

Железняк подчеркнул, что соответствующее постановление уже внес Комитет по Регламенту Верховной Рады Украины.

Напомним, 22 февраля народный депутат от "Слуги Народа" Александр Трухин заключил соглашение с прокурорами и признал себя виновным в деле о взятке полицейском после ДТП. Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности.

Суд назначил ему наказание в виде максимального штрафа, предусмотренного статьей, а именно 68 тысяч гривен. Внесенный нардепом залог – 49 620 грн перечислят на нужды Вооруженных Сил Украины.

Также Трухин в течение месяца должен пожертвовать 6 млн. гривен на "Армии дронов".