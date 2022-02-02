Трухин должен сдать мандат или это нужно сделать с помощью ВСК, - Синютка

Об этом он сказал в эфире "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.



"Что касается того, что не вмешивался министр (Монастырский, - ред.), мы же слышали заявление от УП, что они считают, что в течение первой недели министр видел именно те видеоматериалы, которые оказались в публичном доступе. Это вопрос не отдельно в Трухине, Монастырском или руководителе ГБР, это вопрос прогнившей системы действующей власти. Коррумпированной, непрофессиональной и жадной до денег. Давайте поговорим, а откуда взялась сумка со150 тыс., о предложении дачи взятки, прозвучавшем в видеоматериалах", - заявил нардеп.



Он отметил честную позицию патрульного полицейского, который сказал, что не будет идти на шаги, связанные со взяточничеством.



"Человек, которого власть сегодня обделяет в финансовых ресурсах. Власть не хочет поднимать зарплаты военным, думать об простых людях, зато для своих - все, что угодно. И хуже всего, что это покрытие преступлений, которые они совершают", - добавил Синютка.



По его мнению, есть два варианта по отношению к господину Трухину.



"Первый - он напишет заявление и сложит с себя полномочия народного депутата. Второй, который мы требуем - создать ВСК в Раде, потому что правоохранительные органы в системе действующей власти занимаются коррупцией и покрыванием преступлений. Единственный путь, которым сегодня владеет оппозиция - это создать ВСК и довести это дело до логического завершения, а это, во-первых, наказание за преступление, а во-вторых, ответственность в виде лишения статуса народного депутата, это борьба не с Трухиным, это борьба с системой власти. внутренних дел, и мы должны рассмотреть деятельность ГБР. У них нет времени на преступления, они занимаются политическим преследованием. Понятно, что вся эта репрессивная машина против Федыны, Маруси Звиробий, против Порошенко, а не против Трухиных и им подобных", - подытожил нардеп. .





Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.

В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ГБР.

Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали.

Журналисты обнародовали видео, на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.

Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал исключение нардепа Трухина из фракции и партии.

2 февраля 2022 года нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга народа".

МВД назвало дело "слуги" Трухина подследственным ГБР, в Бюро заявили, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает исключение нардепа Трухина из партии "Слуга народа".