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Трухин должен получить подозрение, а не увольнение из фракции, а директор ДБР увольнение, - Шабунин

2 февраля, 2022 среда
11:32
Общество Виталий Шабунин

Народный депутат Трухин должен получить подозрение, а директор ДБР должен быть уволен

В этом убеждены в Центре противодействия коррупции.

Председатель правления ЦБК Виталий Шабунин считает, что исключение Трухина из фракции/партии — это не наказание, а дешевая подачка.

"Трухин, для начала, должен получить подозрение в совершенном преступлении. Подчеркну — для начала", — пишет Шабунин. "Я не знаю, дал ли Зеленский указание отмазывать своего депутата от пьяного ДТП. Но фактом является то, что подконтрольное президенту ДБР пятый месяц это делает. И, если не смотреть вверх и предположить, что Зеленский опять ничего не знал , то уже сегодня директор ДБР должен быть уволен. Не будет же честный президент такого терпеть, правда?", — считает Виталий Шабунин.

"С кем заложиться на деньги, что у Сухачева — ставленника Татарова во главе ДБР — все будет хорошо? Хотя бы потому, что Зеленский назначил его на должность 31 декабря 2021 г. На пятый месяц крышевание последним пьяным ДТП, совершенным президентским кассиром Верховной Рады", - напомнил Шабунин.

"Смотря на попытки Трухина купить патрульных за 150 тыс. (из спортивной сумки), сразу понимаешь, почему офис Зеленского срывает назначение независимого руководителя САП", - констатирует Шабунин.

ЦБК также призывает максимально распространить расследование "Украинской правды".

"Если попытки Трухина откупиться от пьяного ДТП увидят меньше нескольких миллионов, команда Зеленского продолжит отмазывать своего депутата. Сейчас главной задачей является максимальное распространение этого видео. Мы в ЦПК, например, используем на это часть ваших донатов", — пишет Шабунин.

"Других призываем поступить так же. Как минимум, показать это видео максимальному количеству друзей", — призвал глава ЦПК.

  • 23 августа 2021 появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.
  • Журналисты обнародовали видео , на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.
  • Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал исключение нардепа Трухина из фракции и партии.
Александр Трухин
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