Труханов внес за себя залог в 30 млн грн по делу о завладении госсредствами
Мэр Одессы Геннадий Труханов внес за себя залог в размере 30 млн грн по делу о завладении госсредствами и землей
Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда, пишет Общественное .
Деньги в размере 30 млн. грн. Труханов перечислил во вторник, 23 ноября.
- Напомним, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро рассказало о деталях подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 15 лицам. Оказалось, что его подозревают в завладении госсредствами и землей.
- 11 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в 30 млн грн мэру Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в присвоении земли.
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