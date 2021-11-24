Труханов внес за себя залог в 30 млн грн по делу о завладении госсредствами

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда, пишет Общественное .

Деньги в размере 30 млн. грн. Труханов перечислил во вторник, 23 ноября.

Напомним, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро рассказало о деталях подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 15 лицам. Оказалось, что его подозревают в завладении госсредствами и землей.

11 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в 30 млн грн мэру Одессы Геннадию Труханову, которого подозревают в присвоении земли.

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