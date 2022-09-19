Об этом мэр Одессы Геннадий Труханов написал в Фейсбуке.

"Уверен, что в Одессе должен быть создан единый парковый комплекс "Имперского и Советского прошлого". Куда должна быть перемещена часть архитектурных памятников Одессы".

Так Труханов отреагировал на призывы убрать памятник Екатерине II в Одессе.

По словам Труханова, он против того, чтобы "подходить к своей истории выборочно", поскольку "переписывание и забвение своего прошлого впоследствии приводят к роковым ошибкам в будущем". Он сказал, что историю следует "не переписывать, а переосмысливать" и "наш долг – помочь будущим поколениям украинцев сформировать отношение к страницам прошлого нашей страны".

Отмечается, что сейчас стартуют консультации с общественностью в формате интернет-конференции, предусмотренные Уставом города, по итогам которой будут сформулированы основные позиции для голосования.

Ранее Труханов заявил, что выступает против сноса памятника Екатерине II.

18 сентября в Одессе у памятника Екатерине II прошла акция по его демонтажу. Некоторые плакаты посвящались не только неприязненным к памятнику, но и мэру Геннадию Труханову, недавно выступившему против сноса Екатерины

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