Труханов считает, что в Одессе нужно создать парковый комплекс "Имперского и Советского прошлого"
Мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что в городе должен быть создан единый парковый комплекс "Имперского и Советского прошлого"
Об этом мэр Одессы Геннадий Труханов написал в Фейсбуке.
"Уверен, что в Одессе должен быть создан единый парковый комплекс "Имперского и Советского прошлого". Куда должна быть перемещена часть архитектурных памятников Одессы".
Так Труханов отреагировал на призывы убрать памятник Екатерине II в Одессе.
По словам Труханова, он против того, чтобы "подходить к своей истории выборочно", поскольку "переписывание и забвение своего прошлого впоследствии приводят к роковым ошибкам в будущем". Он сказал, что историю следует "не переписывать, а переосмысливать" и "наш долг – помочь будущим поколениям украинцев сформировать отношение к страницам прошлого нашей страны".
Отмечается, что сейчас стартуют консультации с общественностью в формате интернет-конференции, предусмотренные Уставом города, по итогам которой будут сформулированы основные позиции для голосования.
Ранее Труханов заявил, что выступает против сноса памятника Екатерине II.
- 18 сентября в Одессе у памятника Екатерине II прошла акция по его демонтажу. Некоторые плакаты посвящались не только неприязненным к памятнику, но и мэру Геннадию Труханову, недавно выступившему против сноса Екатерины
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