Труханов передумал оспаривать залог в 13 млн грн
Сегодня, 16 мая, в апелляционной палате ВАКС продолжается рассмотрение апелляции мэра Одессы Геннадия Труханова об избрании ему стражи с залогом более 13 млн грн
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
В начале заседания адвокат Труханова отказался от апелляционной жалобы. Труханов этот отказ поддержал.
В то же время прокурор свою жалобу в части увеличения размера залога поддержала и сейчас идет ее рассмотрение. САП считает, что залог в 13 млн грн не сможет предотвратить установленные судом риски и просит увеличить залог до почти 51 млн грн.
- 4 мая ВАКС заключил Труханова под стражу с правом внесения залога. После проведенной Трухановым ночи в СИЗО залог за него внес депутат его партии "Доверяй делам" Дмитрий Танцура.
- Одесского городского голову и других упомянутых фигурантов дела обвиняют в завладении средствами бюджета в сумме более 92 млн грн в результате реализации схемы приобретения в коммунальную собственность помещения административного корпуса бывшего завода "Краян" по вдвое завышенной цене.
- С октября 2018 это дело рассматривали в Малиновском районном суде Одессы. 4 июля 2019 Малиновский райсуд Одессы объявил оправдательный приговор одесскому городскому голове и другим лицам.
- 25 апреля ВАКС применил к Труханову меру пресечения в виде залога в размере более 30 млн гривен.
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