Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

В начале заседания адвокат Труханова отказался от апелляционной жалобы. Труханов этот отказ поддержал.

В то же время прокурор свою жалобу в части увеличения размера залога поддержала и сейчас идет ее рассмотрение. САП считает, что залог в 13 млн грн не сможет предотвратить установленные судом риски и просит увеличить залог до почти 51 млн грн.