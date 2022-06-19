Труханов не поддерживает переименование улицы Пушкинской в Одессе

Об этом он сообщил в интервью The New York Times.

Издание отмечает, что одесситы предлагают переименовать улицу Пушкинскую.

"Нет, я бы этого не поддержал. Одесса является межкультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему российскому", - сказал Труханов.

Издание в своей статье рассказывало о возобновлении работы Одесской оперы.

"Важно показать, что Одесса жива, что Украина жива, что мы хотим жить и творить, а путь российских оккупантов – это убийства и смерть. Если бы Путин решился ударить в оперу, ненависть, с которой он столкнется во всем мире, просто невероятна", – сказал Труханов.

The New York Times отметило, что долгое время считали, что Труханов имеет пророссийские симпатии, но с начала войны он превратился в откровенного защитника Украины и своего города. Отмахнувшись от обвинений, он сказал, что ему грустно созидать, как "Россия разрушает свои претензии быть культурной нацией".

17 октября 2020 года Геннадий Труханов заявил, что городская комиссия приняла решение вернуть проспекту Небесной сотни старое название – маршала Жукова.

7 ноября 2020 Труханов объявил в Одессе траурный день в связи со смертью Жванецкого.

26 августа 2021 года "Европейская Солидарность" отстояла название проспекта Небесной Сотни в суде.

1 мая 2022 года табличку из памятника "слава русского оружия" на Приморском бульваре в Одессе убрали.

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