Труханов не поддерживает переименование улицы Пушкинской в Одессе
Мэр Одессы Геннадий Труханов сказал, что не поддерживает переименование улицы, названной в честь российского поэта Александра Пушкина
Об этом он сообщил в интервью The New York Times.
Издание отмечает, что одесситы предлагают переименовать улицу Пушкинскую.
"Нет, я бы этого не поддержал. Одесса является межкультурной столицей Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему российскому", - сказал Труханов.
Издание в своей статье рассказывало о возобновлении работы Одесской оперы.
"Важно показать, что Одесса жива, что Украина жива, что мы хотим жить и творить, а путь российских оккупантов – это убийства и смерть. Если бы Путин решился ударить в оперу, ненависть, с которой он столкнется во всем мире, просто невероятна", – сказал Труханов.
The New York Times отметило, что долгое время считали, что Труханов имеет пророссийские симпатии, но с начала войны он превратился в откровенного защитника Украины и своего города. Отмахнувшись от обвинений, он сказал, что ему грустно созидать, как "Россия разрушает свои претензии быть культурной нацией".
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