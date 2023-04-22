Об этом Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило в telegram.

По словам вице-премьера-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, в государстве действует определенное количество программ по трудоустройству внутренне перемещенных лиц. Но фокусироваться нужно, прежде всего, на тех, которые реально дают эффект.

В частности, вице-премьер также отметила, что "министерство взялось отделить те из них, которые положительно зарекомендовали себя в 2022 году и успешно работают сейчас".

"Если программа не показала результата и не доказала своей эффективности, мы должны это честно признать", - уточнила она.

Как одну из успешно действующих программ она назвала программу ваучеров на переподготовку, получение другой специализации, повышение квалификации и т.д.

"Эту программу для ВПЛ предлагает Государственный центр занятости. В прошлом году она неплохо себя показала. Поэтому мы фокусируем усилия на том, чтобы помочь как можно большему количеству внутренне перемещенных лиц получить этот ваучер. То есть люди, приехавшие с опасных территорий, будут иметь возможность за средства государства пройти переподготовку, повысить квалификацию и продолжать работать", – резюмировала вице-премьер.