Трудоустроился каждый третий из 28 тыс. трудоспособных украинских беженцев в Литве
Беженцы из Украины заплатили в Литве более 3 млн. евро налогов
Об этом со ссылкой на министерство социальной защиты и труда Литвы сообщило LRT .
Из 28 тысяч украинских беженцев трудоспособного возраста в Литве 7,6 тыс. нашли работу, всего с начала полномасштабного вторжения России в страну переехало более 50 тыс. украинцев.
"Украинцы, которые работают, уже заплатили нашей стране более 3 млн евро налогов. Я благодарю работодателей, которые трудоустраивают украинцев, приехавших в нашу страну, и приглашаю вас продлить регистрацию свободных рабочих мест в Службе занятости", – сказала министр Моника Навицкене.
Большинство трудоустроенных в Литве украинских беженцев имеет работу средней квалификации, каждый десятый – высокой.
Средний заработок – 900 евро, а зарплата украинских беженцев в Литве колеблется от минимальной в 600 евро до почти 2 тыс. евро.
Пока что в центре занятости Литвы на учете состоят более 8,7 тыс. украинцев.
Напомним, Литва продлила чрезвычайное положение до 29 июня из-за полномасштабной войны РФ против Украины.
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