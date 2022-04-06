"Трудные времена требуют сложных решений". Кулеба требует в ЕС нефтегазовое эмбарго и де-SWIFT всех российских банков
Министр иностранных дел отметил положительное влияние пятого пакета санкций ЕС, однако требует новых максимально действенных ограничений
Об этом Дмитрий Кулеба написал в Твиттере.
"Я ценю усиление пятого пакета санкций ЕС: запреты на российский уголь, доступ судов к портам ЕС и операторам автомобильного транспорта. Но, чтобы остановить Путина, понадобится газовое/нефтяное эмбарго и де-SWIFT всех российских банков. Трудные времена требуют тяжелых решений ", – отметил глава МИД.
- Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель также соглашается , что санкции против российских нефти и газа рано или поздно нужно будет вводить.
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