"Трудные времена сделали нас сильными, а сильные приближают победу": Зеленский поздравил защитников и защитниц Украины с праздником

Об этом он сказал в видеообращении, которое записал возле Золотых ворот в Киеве, где возведена надвратная церковь Пресвятой Богородицы.

"И я, и наш народ, и наша страна сейчас, в каком-то смысле слова, - на перекрестке истории. На пути к переломным моментам. Где с памятью о прошлом мы творим настоящее и пишем новую страницу своей судьбы. Это особенно понятно и заметно в этот день – День защитников и защитниц Украины", - сказал президент.

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Он поблагодарил всех, "кто стоял, стоит и будет стоять крепко". В частности, пограничникам, пехоте, десантникам, спецназовцам, разведке, Службе безопасности, Нацгвардии, полиции, терробороне.

"Вдоль всей линии фронта, не останавливаясь, продвигаясь вперед во время продолжающегося контрнаступления. Когда украинцы родом из разных областей, городов и сел сейчас вместе. В одном блиндаже, окопе, в одном танке, самолете, БМП. Бок о бок на разных направлениях сражаются за села и города, где, возможно, и не бывали раньше, но сражаются вовсю, как за свои родные дома", - подчеркнул Зеленский.

Президент призвал украинцев в этот день почтить "храбрость и героизм защитников и защитниц Украины, военных традиций и победу украинского народа". В 09:00 жители всей страны остановились, чтобы почтить павших героям.

"Тяжелые времена сделали нас сильными. А сильные приближают победные времена. Шаг за шагом. Сегодня, завтра, каждый день, ежеминутно. Ни планово, ни аварийно никто не имеет и не сможет "отключить" нашу стойкость, выдержку, крепость, отвагу. Они не имеют срок действия, конечной даты или крайней точки, после которой мы бы прекратили сопротивление и борьбу, кроме одной – нашей победы", - сказал лидер государства.