Трудно вести переговоры, когда массово убивают гражданское население - Чалый

Такое мнение дипломат выразил в эфире Еспресо.TV.



“Когда массово убивают гражданское население, переговоры не ведутся. И ведутся переговоры о коридорах для вывоза гражданских граждан. Я хочу напомнить, что тот московский преемник Риббентропа, который уже давно не дипломат, говорил, что он не уполномочен решать вопросы коридоров. Об этом он говорил после переговоров с нашими министром МИД Кулебой. А сейчас он призывает к переговорам на уровне министров МИД. Это ловушки, в которые попадать не нужно. - рассказал Чалый



Чалый подчеркнул, что переговоры на уровне министров не дают результатов. По словам Чалого, все наработки в двустороннем формате могут также не дать никаких результатов.



“О еходе переговоров уже есть утечки. И не только от российской стороны. В частности, об отказе от НАТО. Меня также беспокоит отказ от вооружения и сокращение численности ВСУ. Там множество вопросов, которые опасны для Украины.” - добавил Чалый



Чалый сравнил ситуацию с 2014 годом. Он отметил, что тогда европейские министры МИД тоже заявляли, что у нас нет будущего.



“Я хочу напомнить о Майдане. Тогда тоже был подписан ряд гарантий министрами МИД Франции, Польши и Германии. Нам тогда говорили, что всех нас убьют. Была та же ситуация. И я хочу сказать, что в условиях, когда убивают людей, ты думаешь о жизни, а не о своей исторической миссии. Так вот тогда компромисс нашли, но люди на Майдане его не поддержали.” - добавил Чалый