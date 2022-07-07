Об этом пишет The Guardian.

Издание сообщает, что премьер посетил места братских захоронений на территории Бучи и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мартин сказал, что он встречался со многими общинами, которые были "очень травмированы из-за уровня зверств, творивших над их народом" российскиеми солдатами в Буче и Бородянке.

"Было очень трудно осознать уровень жестокости и бесчеловечности, который был и продолжает происходить в Украине", - сказал Михал Мартин.

На вопрос журналистов о впечатлениях от визита он ответил, что его поразила "чрезвычайная стойкость" украинского народа, добавив:

"Когда вы находитесь в таком месте как Буча, и вам нужно представить, что там были российские войска, которые были на подступах к Киеву и что украинским военным и людям удалось их снова оттеснить. Это для меня продемонстрировало чрезвычайную стойкость народа Украины".

По его словам, особенно повлияли на него "ненужная жестокость и смерти, особенно смерть детей".

"Очень сложно понять, как любой человек может начать войну, которая приведет к гибели и убийству такого количества детей", - сказал он.

Мартин сказал, что "очень приятно" видеть, как ЕС и Великобритания отвечают на войну в Украине. Он сказал: "Вполне очевидно, что они ценят поддержку, которую они получили от Европейского Союза и Соединенного Королевства".

6 июля премьер-министр Ирландии Михал Мартин прибыл в Киев, чтобы выразить Украине поддержку и солидарность и встретиться с президентом Зеленским.

Мартин начал поездку в Киев с посещения пригородов Бучи, Ирпеня и Бородянки.

Премьер-министр Ирландии выразил поддержку своего народа украинцам и подчеркнул , что будет помогать в восстановлении нашей страны, чтобы граждане могли вернуться домой.

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