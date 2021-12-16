Трудно обеспечить одновременно анонимность и идентификацию, - Корниенко о возможности онлайнвыборов в Украине
Первый заместитель головы Верховной Рады Александр Корниенко назвал возможное дистанционное голосование на общенациональных выборах сложным случаем
Об этом пишет РБК-Украина .
Он отметил, что мир рано или поздно перейдет к онлайн-голосованию.
"Если что-нибудь случится, будут искаться инструментарии. Пока все это на уровне дискуссий и обсуждений. Очень трудно обеспечить одновременно анонимность и идентификацию. Понятно, что одно исключает другое, вокруг этого проходят эти дискуссии", - сказал Александр Корниенко.
По словам первого заместителя председателя Верховной Рады, это сложный случай, поскольку пока нет ни одного примера, полностью реализуемого в мире.
- Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министерство цифровой трансформации работает над возможностью введения онлайн-голосования на выборах .
- Ранее, в 2019 году, Литва отказалась от идеи онлайн-голосования на парламентских выборах из-за киберугрозы со стороны России .
- 13 декабря председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поддержал введение онлайн-голосования.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.06
Покупка 27.06Продажа 27.31
-
EUR
Покупка 30.42Продажа 30.84
- Актуальное
- Важное