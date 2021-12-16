Трудно обеспечить одновременно анонимность и идентификацию, - Корниенко о возможности онлайнвыборов в Украине

Об этом пишет РБК-Украина .



Он отметил, что мир рано или поздно перейдет к онлайн-голосованию.



"Если что-нибудь случится, будут искаться инструментарии. Пока все это на уровне дискуссий и обсуждений. Очень трудно обеспечить одновременно анонимность и идентификацию. Понятно, что одно исключает другое, вокруг этого проходят эти дискуссии", - сказал Александр Корниенко.



По словам первого заместителя председателя Верховной Рады, это сложный случай, поскольку пока нет ни одного примера, полностью реализуемого в мире.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министерство цифровой трансформации работает над возможностью введения онлайн-голосования на выборах .

Ранее, в 2019 году, Литва отказалась от идеи онлайн-голосования на парламентских выборах из-за киберугрозы со стороны России .

13 декабря председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поддержал введение онлайн-голосования.

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