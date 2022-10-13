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"Трудно не провести параллель с Голодомором": канадский министр Саджан об ударах РФ по гражданским объектам

13 октября, 2022 четверг
23:16
Мир

Вспомнив о признании Канадой Голодомора актом геноцида, Саджан подчеркнул, что "в остальном мире очень важно помнить, что в Украине уже не впервые совершаются такие массовые преступления"

Намеренные военные удары по гражданским объектам в Украине могут свидетельствовать о намерении россиян морить украинцев голодом, как во время Голодомора. Такое мнение после визита в Украину высказал министр международного развития Канады Харджит Саджан, передает Укринформ.

"Впоследствии мы определимся с актуальной терминологией, но, учитывая количество ракет, использованных против гражданских, трудно не провести параллель с Голодомором-геноцидом", - сказал Саджан.

По его словам, Канада понимала, что энергетическая инфраструктура Украины может стать мишенью, "но мы не осознавали, что Путин будет действовать столь намеренно".

"Мы не можем исключать этого. Прямые удары по энергетической инфраструктуре оказывают непосредственное влияние на гражданских", - ответил министр на вопрос о том, имеют ли россияне цель заморозить украинцев и распространить голод.

Голодомор
Канада
война с Россией
геноцид украинцев
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