Японские дети поют гимн Киева. Европейские лидеры хором говорят "Героям слава!" В Киеве сносят истукана Ватутина и переименовывают последние недорасколдованные улицы.

Это прям мечта.

Но больно из-за того, что многое из этого могло быть воплощено без сотен тысяч погибших и изуродованных.

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Разве не могли европейцы заметить Украину раньше? Так ли трудно было увидеть ее не из-за российской оптики? Так ли трудно было поверить в то, что мы есть?

Так ли трудно было украинским чиновникам в конце концов перестать ориентироваться на то, что подумает долбанная совковая бабка в мохеровом берете? Почему нужно было полжизни воевать, чтобы убрать с карты города улицу героев в ж*пу граного Сталинграда и спорить с людьми класса "патогенная грибковая флора" об уважении к их представлениям, сформированных журналом "Рабочий и колхозница"?

И так ли трудно было украинским чиновникам в конце концов перестать ориентироваться на то, что подумает долбанная совковая бабка в мохеровом берете? Почему нужно было полжизни воевать, чтобы убрать с карты города улицу героев в ж*пу граного Сталинграда и спорить с людьми класса "патогенная грибковая флора" об уважении к их представлениям, сформированных журналом "Рабочий и колхозница"?

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А ты, величественный украинский народ, еще десять лет назад пускавший в парламент коммунистов, а еще пять — в местные советы Шария?

Многое из того, что мы сейчас делаем, — прекрасно.

Не замечательно, что в ряде случаев мы годами играли Муму, ходя по улицам 19-го партсъезда и слушая бывших и действующих коммуняк и коллаборантов.

До сих пор порой слушаем, потому что хорошо поют.

Если бы раньше не потеряли так много времени, сейчас бы не пришлось отдавать так много крови.

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Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель

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