Трудно ли было поверить в то, что мы есть?
Если бы раньше не потеряли так много времени, сейчас не пришлось бы отдавать так много крови
Японские дети поют гимн Киева. Европейские лидеры хором говорят "Героям слава!" В Киеве сносят истукана Ватутина и переименовывают последние недорасколдованные улицы.
Это прям мечта.
Но больно из-за того, что многое из этого могло быть воплощено без сотен тысяч погибших и изуродованных.
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Разве не могли европейцы заметить Украину раньше? Так ли трудно было увидеть ее не из-за российской оптики? Так ли трудно было поверить в то, что мы есть?
Так ли трудно было украинским чиновникам в конце концов перестать ориентироваться на то, что подумает долбанная совковая бабка в мохеровом берете? Почему нужно было полжизни воевать, чтобы убрать с карты города улицу героев в ж*пу граного Сталинграда и спорить с людьми класса "патогенная грибковая флора" об уважении к их представлениям, сформированных журналом "Рабочий и колхозница"?
И так ли трудно было украинским чиновникам в конце концов перестать ориентироваться на то, что подумает долбанная совковая бабка в мохеровом берете? Почему нужно было полжизни воевать, чтобы убрать с карты города улицу героев в ж*пу граного Сталинграда и спорить с людьми класса "патогенная грибковая флора" об уважении к их представлениям, сформированных журналом "Рабочий и колхозница"?
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А ты, величественный украинский народ, еще десять лет назад пускавший в парламент коммунистов, а еще пять — в местные советы Шария?
Многое из того, что мы сейчас делаем, — прекрасно.
Не замечательно, что в ряде случаев мы годами играли Муму, ходя по улицам 19-го партсъезда и слушая бывших и действующих коммуняк и коллаборантов.
До сих пор порой слушаем, потому что хорошо поют.
Если бы раньше не потеряли так много времени, сейчас бы не пришлось отдавать так много крови.
Об авторе: Виктор Трегубов, украинский журналист, блоггер, публицист и общественно-политический деятель
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