Трудно бороться с такими ракетами, - Игнат о сложностях работы ПВО с "Ониксом"
Противовоздушной обороне Украины трудно обнаружить и сбить ракеты "Оникс", которыми Россия атаковала Одессу и Николаев этой ночью, ведь те летят на большой скорости и малой высоте
Об этом в эфире телемарафона информирует спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Ракеты "Оникс" предназначены для уничтожения плавсредств, кораблей, летит она на скорости 2,6 Маха. Это более 3000 км/ч, то есть скорость большая. На марше она может подниматься высоко для экономии горючего, а уже при заходе на цель может лететь фактически 10-15 метров над водой для того, чтобы уничтожить корабль", – рассказал военный.
Игнат подчеркнул, что именно это усложняет выявление и сбивание этих воздушных целей силами украинской противовоздушной обороны.
"Трудно с такими ракетами бороться, но влиять можно в конце концов какими-то средствами РЭБ. Поэтому видим, что не все ракеты долетают до целей", - отметил представитель.
По его словам, имеющимися средствами ПВО в Украине сбивать "ониксы" на большой скорости и на малой высоте вряд ли возможно.
"Видим, что пролетают эти ракеты, не все долетают до цели и Х-22, и "ониксы". В конце концов часть долетают, мы видим последствия, попадают и по причалам, и по жилым домам", - добавил Игнат.
Что известно о ночной атаке 20 июля
В результате российских ударов по югу в Одессе разрушено админздание, 4 пострадавших, а в Николаеве произошел пожар в жилом доме, есть погибшие и по меньшей мере 18 раненых.
Украинская противовоздушная оборона уничтожила 18 целей - 2 "калибра", 3 "искандера" и 13 "шахедов".
В общей сложности рашисты выпустили 38 боеприпасов:
- 7 крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" в Крыму;
- 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись из восьми самолетов Ту-22МЗ из акватории Черного моря;
- 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" предположительно с подводной лодки, также в Черном море;
- 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" с временно оккупированного полуострова Крым;
- 19 ударных БПЛА типа Shahed-136/1
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