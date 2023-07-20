Об этом в эфире телемарафона информирует спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Ракеты "Оникс" предназначены для уничтожения плавсредств, кораблей, летит она на скорости 2,6 Маха. Это более 3000 км/ч, то есть скорость большая. На марше она может подниматься высоко для экономии горючего, а уже при заходе на цель может лететь фактически 10-15 метров над водой для того, чтобы уничтожить корабль", – рассказал военный.

Игнат подчеркнул, что именно это усложняет выявление и сбивание этих воздушных целей силами украинской противовоздушной обороны.

"Трудно с такими ракетами бороться, но влиять можно в конце концов какими-то средствами РЭБ. Поэтому видим, что не все ракеты долетают до целей", - отметил представитель.

По его словам, имеющимися средствами ПВО в Украине сбивать "ониксы" на большой скорости и на малой высоте вряд ли возможно.

"Видим, что пролетают эти ракеты, не все долетают до цели и Х-22, и "ониксы". В конце концов часть долетают, мы видим последствия, попадают и по причалам, и по жилым домам", - добавил Игнат.

Что известно о ночной атаке 20 июля

В результате российских ударов по югу в Одессе разрушено админздание, 4 пострадавших, а в Николаеве произошел пожар в жилом доме, есть погибшие и по меньшей мере 18 раненых.

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 18 целей - 2 "калибра", 3 "искандера" и 13 "шахедов".

В общей сложности рашисты выпустили 38 боеприпасов: