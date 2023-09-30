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Труднее всего возвращать украинских гражданских заложников, - Лубинец

30 сентября, 2023 суббота
21:15
Война с Россией

После форума "Взаимодействия органов государственной власти, региональных представителей уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и общественных организаций и международных партнеров с целью повышения осведомленности и экспертности при реагировании и предупреждении СНСК" омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что труднее всего возвращать украинских гражданских заложников

Об этом он сказал корреспонденту Эспрессо Екатерине Пашко.

"Тяжелее всего возвращать гражданских заложников. По военнопленным есть по крайней мере Женевские конвенции, есть процедура обмена: мы возвращаем их военнопленных и забираем своих. По детям: после выдачи ордера на арест Путина и Львовской-Беловой, после публичной информационной кампании, всемирной информационной кампании, могу подтвердить, что нам удалось более эффективно выполнять свою работу", – отметил он.

Омбудсмен добавил, что каждую неделю Украина возвращает детей, нам начали в этом помогать, однако, в отношении гражданских заложников – это самая сложная категория граждан Украины, где нет процедуры обмена или возвращения.

"Россияне юридически прописывают так, что это якобы преступники. Нет процедуры, чтобы установить, что это граждане Украины, которые просто находились под временной оккупацией и за вопросы "пели ли вы дома украинские песни?" отвечали "да" и за это ехали на подвал , и за это им сейчас пытаются открыть уголовные производства и доказать, что это украинские шпионы. И такие случаи не единичны", - рассказал Лубинец.

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Омбудсмен отметил, что по состоянию на данный момент по украинским данным в плену фактически остается более 25 тысяч гражданских заложников.

"Мы вернули 144 гражданских лица из 2598 всех возвращенных. А из тех, которые находились в плену с 2014, к моменту полномасштабной агрессии мы вернули всего 2 украинских женщин", - сказал он.

Лубинец отметил, что не может осветить детали того, как именно удалось их освободить, однако подчеркнул, что Украина никогда не нарушала международное гуманитарное право и пытается начать отдельную площадку, где сможет не только поднимать вопросы гражданских заложников, но и найти механизм эффективного их возвращения. .

"По состоянию на данный момент такой механизм мы не нашли. И сказать, что я вижу перспективу, что завтра мы сможем это сделать - нет, не вижу", - отметил Лубинец.

  • 7 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось идентифицировать большинство тел военнопленных , погибших в результате российского теракта в поселке Оленовка Донецкой области.
  • 12 июля Украине удалось вернуть тела 19 человек, погибших в плену.
  • В августе в Украину из плена РФ вернулись 22 защитника.
  • Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сказал , что в условиях полномасштабной войны уже около 2,6 тыс. военнопленных вернулись домой. Но некоторых РФ отказывается отдавать без объяснения причин.
  • В пятницу, 15 сентября, Украине удалось вернуть домой еще 51 тело павшего военнослужащего.
Общество
Украина
пленние
окупанти
Военные новости
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