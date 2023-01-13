Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении.

"Трудная битва за Донетчину продолжается, битва за Бахмут и Соледар, за Кременную, за другие города и села востока нашего государства продолжается. Хотя враг и сосредоточил наибольшие свои силы именно на этом направлении, наши воины – ВСУ, все силы обороны и безопасности – защищают государство. Я благодарю каждого солдата, сержанта, офицера бригад и других армейских подразделений, которые храбро и стойко выполняют поставленные задачи!... 324 дня полномасштабной войны, а как все изменилось для России... Они там уже грызутся между собой за то, кому приписать какое-то тактическое продвижение. Это четкий сигнал неудачи для врага. И это еще один стимул нам всем, чтобы больше давить на оккупанта и чтобы наносить врагу большие потери. Благодарю всех, кто это обеспечивает как на передовой, так и на всех других наших фронтах ", – сказал Зеленский.

Отдельно президент отметил бойцов подразделений "Кракен" и "Шаман", воюющих в Донецкой области.

"Я благодарю бойцов подразделения "Кракен" за решительные действия по уничтожению врага в районе Соледара! Спасибо воинам Интернационального легиона ГУР МО и подразделению "Шаман", которые мужественно обороняют Бахмут!" – сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства отметил работу Службы внешней разведки, а также поблагодарил работников СБУ.

"Хочу отметить также работников Службы внешней разведки Украины. Тех, кто работает обычно совершенно незаметно. И о ком немного говорят. Но они реально приближают очень весомые решения партнеров для Украины, для наших защитников. Спасибо за это! Спасибо всему личному составу СБУ, чьи результаты в борьбе, в частности против коллаборантов и диверсантов, общество видит. Каждый шаг государства в национальной защите тщательно готовится, и это дает нам законные и справедливые результаты. Дает нам реальное усиление нашей независимости, всех ее аспектов. Я благодарю за это!" – подытожил Зеленский.

Ранее РФ объявила о якобы захвате Соледара, однако Генштаб ВСУ опроверг это заявление и сообщил, что бои за город продолжаются.

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