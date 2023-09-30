Трубин провел "сухой" матч в принципиальном противостоянии с "Порту"

Об этом пишет Ua Футбол.

В основе "орлов" вышел Анатолий Трубин, и это был первый матч украинца в Португалии, в котором он не пропустил гол.

WhoScored оценил игру вратаря в 7,7 – лучшая оценка в составе обеих команд.

За 90 минут на поле Трубин сделал 2 сейва, дважды удачно вышел на мяч, перехватил 2 навеса, сделал 26 касаний мяча, отдал 9 точных передач из 12 (75%), выиграл 1 верховую дуэль из 1 и провел 1 отбор. мяча.

Показатель Goals prevented (голы, которые не допустил голкипер) Трубина составлял 0,17.

Кто такой Анатолий Трубин

22-летний Анатолий Трубин провел в прошлом сезоне за "Шахтер" 38 матчей, из них 14 отстоял "на ноль". Transfermarkt оценивает голкипера в 22 млн евро – он самый дорогой вратарь Украины.

17 сентября Анатолий Трубин провел первый матч за португальскую "Бенфику". Украинец в общей сложности сыграл 3 игры и пропустил 4 мяча. Однако его еще нельзя назвать основным вратарем команды. С момента своего перехода 3 матча он просидел в запасе, еще в одной игре не попал в заявку.

На счету Трубина 7 матчей в составе национальной команды Украины.

Трансфер Трубина в Бенфику

"Шахтер" получил от лиссабонцев гарантированную компенсацию в размере 10 миллионов евро. Для "горняков" предусмотрен миллион евро в форме бонусных выплат. Кроме этого "Шахтер" получит 40% от суммы последующей перепродажи вратаря.

Вратарь заключил с клубом контракт на 5 лет до 2028 года. Его предварительное соглашение с "Шахтером" истекало в конце сезона 2023/24.