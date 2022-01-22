Тройное ДТП в Киеве: Ford вылетел в лоб Jeep, есть пострадавшие
В Святошинском районе столицы на Новоирпинской трассе произошло ДТП с участием Ford Fusion, Jeep Patriot и Seat Leon
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Как удалось узнать ВартовиЕспресо по словам водителя Seat, он двигался в сторону Ирпеня из Киева за внедорожником Jeep. Вдруг, по неизвестным причинам, в лоб Jeep вылетел Ford. После этого водитель Seat по инерции въехал в заднюю часть Jeep
В результате аварии пострадал водитель и пассажирка Ford, их госпитализировали. По словам водителя Seat, женщина была в бессознательном состоянии. Спасатели с помощью специнструмента вызволили ее из авто.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая и выяснит подробности ДТП.
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