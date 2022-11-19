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OPINION

Троянский конь перед триумфальной аркой

Галина Пагутяк
19 ноября, 2022 суббота
18:05
Мнение

После войны мы сможем увидеть, насколько повлияла война на украинский национальный характер

Я не растапливаю ничего, хотя очень холодно. Когда-то еще в начале 80-х знала одну семью: мать в селе, дети в Киеве, зять с Франковщины, невестка из Чернигова, внуки. Дружная трудолюбивая семья, но дети поражены московской проказой – своих деток впихнули в русскую школу и тем затормозили их развитие, умственное и духовное. Я еще только окончила университет, но предчувствовала, что те дети будут на всю жизнь искалечены.

Прошло много лет, и вдруг в ужасные дни, предвесенние дни 2022 года, когда Киев атаковали, мне написал внук той доброй женщины, у которой я когда-то жила год. Старшего, которого я знала и который даже писал мне детские письма на ужасном московском языке, на котором говорил он не лучше, уже не было на свете. Его убили в лифте несколько лет назад, личная жизнь у него не сложилась.

Младший тоже был холостяком, не смог вывести родителей на Франковщину, и теперь сидел в бомбоубежище вместе с ними. И когда возвращался домой, то писал, что происходит на Левом берегу. А потом у отца случился инсульт. Мужчине тому было очень плохо: он чувствовал себя совершенно беспомощным. Он никогда меня не видел, только мою первую книгу. В этой семье я была легендой, как оказалось. Однажды он сказал мне в отчаянии, что это все олигархи бьются между собой, а простые люди страдают. Я ответила ему очень жестко, и он даже не обиделся.

Этот человек, которому уже за сорок, никогда не принимал самостоятельных решений и плыл по течению. Слепая родительская любовь воспитала в нем пассивность и готовность принять любой режим, тоталитарный или демократический. Такие люди – золотой фонд для политиков, они не выходят на майданы, на демонстрации, а в тюрьмах или концлагерях погибают первыми

Этот человек, которому уже за сорок, никогда не принимал самостоятельных решений и плыл по течению. Слепая родительская любовь воспитала в нем пассивность и готовность принять любой режим, тоталитарный или демократический. Такие люди – золотой фонд для политиков, они не выходят на майданы, на демонстрации, а в тюрьмах или концлагерях погибают первыми, потому что внутренняя порядочность не позволяет им сотрудничать с врагом. Но работать на него они могут. Они как муравьи, о которых писал когда-то американско-австрийский психолог Бруно Беттельгейм (1903–1990), побывавший узником Дахау и Аушвица.

На этом же Левом берегу тогда жила молодая женщина с котом, очень талантливая писательница. Она мне тоже писала время от времени. Ее выбор остаться в Киеве был сознательный, хотя ее приглашали повсюду, даже в Канаду. Она жила в маленьком домике, кормила кошек и собак, которых бросили соседи, читала книги. С ней сейчас все хорошо. Она имела опору в те страшные дни, потому что идентифицировала себя как украинку. Ее подсознательный нарратив был: если Украины не станет, то не будет и меня. Согласно наблюдениям Бруно Беттельгейма, такие люди, как эта женщина, как правило, выживали, а если и погибали, то с достоинством. Психолог приводит поразительный пример мужества в одном из фашистских концлагерей. Группу заключенных вели в газовую камеру. Офицер узнал среди них известную танцовщицу и приказал ей станцевать. Она могла отказаться, конечно, но это был последний танец в ее жизни, и она решила станцевать его для себя и обреченных на смерть. Танцуя, она приблизилась к офицеру, выхватила у него из кобуры пистолет и застрелила. Ее поступок мотивировал самого Беттельгейма жить и преодолеть посттравматический синдром.

Украинцы делятся на рабов-приспособленцев и героев. Сочетание этих черт в одном лице и группе лиц приводит к тому, что украинцам очень трудно создать полноценное и независимое государство, и после победы существует угроза реванша враждебных сил

После войны мы сможем увидеть, насколько повлияла война на украинский национальный характер. Об этом писал Осип Турянский в повести "Сын земли" (1933). Украинцы делятся на рабов-приспособленцев и героев. Сочетание этих черт в одном лице и группе лиц приводит к тому, что украинцам очень трудно создать полноценное и независимое государство, и потому после победы существует угроза реванша враждебных сил. Например, возвращение "русского мира" в виде троянского коня. От одной мысли об этом кровь стынет в жилах. Но думать об этом нужно уже вчера.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница. Лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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