Троянский конь для России
Госдеп США пытается посеять раздор среди путинских соратников
Госдеп США пытается посеять раздор среди путинских соратников: им предлагают избавиться от части санкций, если кремль заберет из Украины своих недобитков в погонах. Об этом сказала заместитель главы Госдепа Виктория Нуланд. Та самая, которая раздавала обколотые апельсины на Майдане 2014 года.
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Стая вынужденных попутчиков кремлевского титаника мечтает соскочить с этого трагического маршрута. Для них заявление Нуланда — это первый намек, что Запад готов договариваться.
Этот месседж не для ушей верховного бункер-командующего. С ним должны общаться только психиатры. А вот стая вынужденных попутчиков кремлевского титаника мечтает соскочить с этого трагического маршрута. Для них заявление Нуланд — первый намек, что Запад готов договариваться... Только ему хочется понять, с кем...
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Кстати: чтобы здесь не неслась украинская "измена". Кто читал колонку Дэвида Игнатиуса в The Washington Post, тот мог ознакомиться с американским послевоенным планом усиления Украины до уровня, когда Россия не отважится атаковать нас снова. Собственно, мы этого и хотели: отвоевать землю и обезопасить себя от новых атак.
А там, кто знает, что будет с Путиным...
Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel
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