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Главная война с Россией Троянским коням нельзя давать украинские паспорта: отъе****сь от нас, - юрист Загребельская
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Троянским коням нельзя давать украинские паспорта: отъе****сь от нас, - юрист Загребельская

11 июня, 2022 суббота
16:06
война с Россией

Экс-госуполномоченный Антимонопольного комитета Украины и юрист Агия Загребельская считает, что когда международные партнеры узнают, что в Украину массового заходят российские олигархи - это будет влиять на ослабление их контроля за санкциями

Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Представьте себе, сейчас приедут сюда российские олигархи с миллиардами долларов, которые они смогут вкладывать в рекламные бюджеты. За которые они смогут покупать телеканалы или средства СМИ. За которые они смогут покупать политические проекты. И это не Илон Маск. Это не предприниматели, которые в честной, конкурентной борьбе получали преимущества, получили рынки.Это люди, которые выросли в коррумпированной системе.Умело дают взятки, которые лучше всех заходили в кремль и находить общий язык.То есть оказывается, что деньги не пахнут.Что деньги российских олигархов уже не кровавые, не кремлевские и мы готовы их брать, это противоречит повестке, которую мы продвигаем среди наших международных партнеров, что будет влиять на ослабление их контроля за санкциями. какого белого инвестора заходить в Украину", - подчеркнула Загребельская.

Загребельская также пояснила, что есть требования, которым человек должен отвечать на получение украинского гражданства.

"Это решение президента, это его зона ответственности. Они захотели получать наше гражданство, потому что мы добыли в борьбе свое место на международной арене. Потому что в Украине большое будущее. Потому что Украина сегодня есть самый узнаваемый бренд в мире. Поэтому они захотели украинское гражданство. Этим троянским коням мы не должны давать паспорта. Мы должны и близко не подпускать их к границам Украины. Единственное, что мне хочется сказать всем этим людям - просто отъе****сь", - отметила Загребельская.

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