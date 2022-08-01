Троянские кони Путина - Сербия и проблемы с Косово, - эксперт-международник Шимкевич
Катерина Шимкевич, кандидат исторических наук, эксперт Аналитического центра балканских исследований, считает, что Россия будет влиять на ситуацию на Балканах только информационно, на прямую военную интервенцию Путин неспособен
Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.
"Путин специально сталкивает Сербию и Косово и делает это не первый год, ему так выгодно. То есть, открытие балканского фронта для Путина чрезвычайно важно, потому что это оттягивает сразу интересы ЕС и США от Украины, соответственно, Украина уходит на второй план в европейской и американской политике. Для Путина это очень актуально. И такие троянские кони как Сербия и проблема с Косово, сейчас важны для страны-агрессора", - подчеркнула эксперт-международница.
Катерина Шимкевич не исключает, что обострившаяся вчера ситуация стихнет и будет продолжаться другими методами.
"Будет неявная поддержка действий господина Вучича (президент Сербии, – ред.), потому что на прямую военную интервенцию Путин неспособен на Балканах. Несмотря на то, что в стратегии обороны и нацбезопасности Сербии прописано, что сотрудничество с ОДКБ в приоритете, как и сотрудничество с Россией, но все равно российских войск и войск ОДКБ не будет. То есть военным путем не будут успокаивать ситуацию в Косово. Здесь будет посредничество только через информационные вбросы", - отметила эксперт.
Шимкевич добавила, что у России есть на Балканах мощный информационный фронт, поэтому она будет влиять информационно, а еще следует ожидать заявления дипломатических представителей России в Сербии и голословные заявления Вучича, которые он всегда делает.
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