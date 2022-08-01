Троянские кони Путина - Сербия и проблемы с Косово, - эксперт-международник Шимкевич

Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.



"Путин специально сталкивает Сербию и Косово и делает это не первый год, ему так выгодно. То есть, открытие балканского фронта для Путина чрезвычайно важно, потому что это оттягивает сразу интересы ЕС и США от Украины, соответственно, Украина уходит на второй план в европейской и американской политике. Для Путина это очень актуально. И такие троянские кони как Сербия и проблема с Косово, сейчас важны для страны-агрессора", - подчеркнула эксперт-международница.



Катерина Шимкевич не исключает, что обострившаяся вчера ситуация стихнет и будет продолжаться другими методами.



"Будет неявная поддержка действий господина Вучича (президент Сербии, – ред.), потому что на прямую военную интервенцию Путин неспособен на Балканах. Несмотря на то, что в стратегии обороны и нацбезопасности Сербии прописано, что сотрудничество с ОДКБ в приоритете, как и сотрудничество с Россией, но все равно российских войск и войск ОДКБ не будет. То есть военным путем не будут успокаивать ситуацию в Косово. Здесь будет посредничество только через информационные вбросы", - отметила эксперт.



Шимкевич добавила, что у России есть на Балканах мощный информационный фронт, поэтому она будет влиять информационно, а еще следует ожидать заявления дипломатических представителей России в Сербии и голословные заявления Вучича, которые он всегда делает.

1 июля полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией приостановила их деятельность

На фоне конфликта с Косово в Сербии заговорили о "денацификации" Балкан, а президент Александр Вучич выступил с заявлением, в котором обвинил в эскалации Приштину и пообещал, что Сербия "победит". На такое заявление отреагировала миссия НАТО в Косово, которая заверила, что будет вмешаться, "если стабильность региона окажется под угрозой"

1 августа Косово отложило процедуру введения перерегистрации документов сербов до 1 сентября

Также представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в конфликте Сербии и Косово полностью находится на стороне Белграда.