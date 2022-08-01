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Троянские кони Путина - Сербия и проблемы с Косово, - эксперт-международник Шимкевич

1 августа, 2022 понедельник
15:25
Мир Косово

Катерина Шимкевич, кандидат исторических наук, эксперт Аналитического центра балканских исследований, считает, что Россия будет влиять на ситуацию на Балканах только информационно, на прямую военную интервенцию Путин неспособен

Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.

"Путин специально сталкивает Сербию и Косово и делает это не первый год, ему так выгодно. То есть, открытие балканского фронта для Путина чрезвычайно важно, потому что это оттягивает сразу интересы ЕС и США от Украины, соответственно, Украина уходит на второй план в европейской и американской политике. Для Путина это очень актуально. И такие троянские кони как Сербия и проблема с Косово, сейчас важны для страны-агрессора", - подчеркнула эксперт-международница.

Катерина Шимкевич не исключает, что обострившаяся вчера ситуация стихнет и будет продолжаться другими методами.

"Будет неявная поддержка действий господина Вучича (президент Сербии, – ред.), потому что на прямую военную интервенцию Путин неспособен на Балканах. Несмотря на то, что в стратегии обороны и нацбезопасности Сербии прописано, что сотрудничество с ОДКБ в приоритете, как и сотрудничество с Россией, но все равно российских войск и войск ОДКБ не будет. То есть военным путем не будут успокаивать ситуацию в Косово. Здесь будет посредничество только через  информационные вбросы", - отметила эксперт.

Шимкевич добавила, что у России есть на Балканах мощный информационный фронт, поэтому она будет влиять информационно, а еще следует ожидать заявления дипломатических представителей России в Сербии и голословные заявления Вучича, которые он всегда делает.

  • 1 июля полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией приостановила их деятельность
  • На фоне конфликта с Косово в Сербии заговорили о "денацификации" Балкан, а президент Александр Вучич выступил с заявлением, в котором обвинил в эскалации Приштину и пообещал, что Сербия "победит". На такое заявление отреагировала миссия НАТО в Косово, которая заверила, что будет вмешаться, "если стабильность региона окажется под угрозой"
  • 1 августа Косово отложило процедуру введения перерегистрации документов сербов до 1 сентября
  • Также представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в конфликте Сербии и Косово полностью находится на стороне Белграда.

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