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Главная Новости Тростянец после обстрела остался без газа и света, - глава Сумской ОВА

Тростянец после обстрела остался без газа и света, - глава Сумской ОВА

23 мартa, 2022 среда
13:12
Новости

Без света в Сумской области остаются 73 населенных пункта

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Тростянец: в ходе вчерашнего обстрела поврежден газопровод. Электроэнергии нет", - написал он, ссылаясь на оперативные данные по состоянию на утро 23 марта.

По его словам, без света на Сумщине остаются 73 населенных пункта или почти 19 тысяч абонентов.


"В Ахтырке полностью разрушена ТЭЦ, теплоноситель по городу отсутствует. Водоснабжение, водоотвод и электроснабжение подается с перебоями", – сообщил Живицкий.

Что касается других городов Сумщины, коммунальные услуги люди получают в штатном режиме.

Напомним, в городе Тростянец, который находится в Сумской области, продолжаются уличные бои, также вспыхнул масштабный пожар.

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