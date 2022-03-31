Тростянец налаживает работу в гуманитарном направлении, особенно важно просто накормить людей

Об этом он рассказал в эфире Espreso.TV

“Вчера приезжали представители Укрзализныци, обещали, что ближайшие два-три дня и будет возобновлено железнодорожное сообщение с Сумами и Харьковом. Город остается без света. Коммунальщики активно ремонтируют и обещают ближайшие пару дней постепенно начать включать свет”, анонсировал Бова

Депутат добавил, что в городе нет воды. Водозаборы не работают, газ частично есть, но в большинстве домов газа нет.

“Связь появилась. В некоторых местах не добивает, но интернет нормальный. Можно позвонить родным и спросить: "Как дела?" Иногда этого звонка достаточно, чтобы выдохнуть родным. Тридцать дней город был в оккупации, тридцать дней не подвозили продукты и лекарства. Сейчас налаживаем работу в гуманитарном направлении, особенно важно просто накормить людей. Потребность есть в простейших вещах – крупы, масло, сахар, мука, соль, дрожжи, макароны. У нас есть центральный гуманитарный штаб, принимающий все грузы. Они фасуются, развозятся по микрорайонам города, по школам”, заметил Бова.

Напомним: жители Тростянца, Сумской области, могут получить гуманитарную помощь в центре города или попросить ее доставить по нужному адресу

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