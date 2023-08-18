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Тромбоциты способствуют омоложению мозга мышей подобно физическим упражнениям, - исследование

18 августа, 2023 пятница
19:45
Наука

Ученые провели исследования на мышах и выяснили, что тромбоциты способны омолаживать мозг и предотвращать ухудшение когнитивных функций животных так же, как физические упражнения улучшают работу мозга

Об этом стало известно в результате исследования Квинследского университета.

Главной функцией тромбоцитов считают формирование сгустков крови и остановку кровотечения, но исследователи обнаружили, что они производят биохимическое вещество, омолаживающее мозг мышей подобно тому, как это делают физические упражнения, поэтому возможно создание лекарств, которые улучшают когнитивные функции пожилых людей, которые не могут заниматься спортом из-за проблем с подвижностью.

Но о молекулярных механизмах, лежащих в основе того, как упражнения приносят пользу мозгу, исследования на животных показали, что упражнения способствуют росту новых клеток в гиппокампе, части мозга, участвующей в обучении и памяти, вызывая высвобождение биохимических веществ называются эксеркины.

"Физические упражнения увеличивают выработку нейронов в гиппокампе, части мозга, важной для обучения и памяти, но механизм не ясен", - сказала Одетт Лейтер, ведущий автор исследования. Регулярные физические упражнения могут противодействовать возрастному снижению когнитивных функций и уменьшать риск развития таких заболеваний как болезнь Альцгеймера.

Исследование на мышах показывает, что тромбоциты действительно необходимы для этого эффекта у старых мышей, – добавила ученая.

Эксеркин, производящий тромбоциты, имеет тромбоцитарный фактор PF4, который доставляли непосредственно в мозг молодых мышей, а он усиливал рост новых клеток (нейрогенез) в гиппокампе.

Также, старые мыши, получавшие PF4, работали лучше, чем те, которым вводили только физраствор, позволяющий предположить, что лечение PF4 усиливало пользу от физических упражнений путем омоложения гиппокампа.

Исследователи говорят, что их открытие может помочь в разработке лекарства, особенно для людей, которые не могут заниматься спортом из-за проблем с подвижностью.

"Для многих людей в пожилом возрасте или с проблемами с подвижностью теперь мы можем влиять на тромбоциты, чтобы способствовать нейрогенезу, улучшать когнитивные функции и противодействовать их возрастному снижению, поэтому фармакологическое вмешательство является важной областью исследований", - сказала Тара Уокер, автор исследования.

Однако отмечается, что лечение не предназначено для замены физических упражнений.

"Важно отметить, что это не замена физических упражнений", – сказал Уокер. "Но это может помочь пожилым людям или людям, перенесшим черепно-мозговую травму или инсульт, улучшить когнитивные функции".

Пока планируется изучить, как мыши с болезнью Альцгеймера реагируют на PF4, прежде чем переходить к испытаниям на людях.

  • Исследование, изучавшее мозг живых мышей, показало, что в течение почти 70 лет во время разработки антипсихотических препаратов люди нацелились на неправильные нейроны.

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