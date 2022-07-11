Трофейный "Панцирь-С1" уже работает против врага
Украинские зенитчики успешно эксплуатируют трофейную технику
Среди таких трофеев — определенные радиолокационные станции, вооружение и техника к комплексам типа "Бук", а также самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь С-1", сообщает АрмияInform.
"Трофейный "Панцирь-С1" — в строю! К его автоматическим пушкам подходят 30-миллиметровые снаряды, которые есть и у нас на вооружении. Некоторый боекомплект ракет тоже удалось захватить. Теперь этот российский "Панцирь" воюет на стороне Украины и уже сбил первую вражескую цель: "Не будем уточнять, какую именно. Сейчас в строю только одна такая установка, хотелось бы целый дивизион этих "Панцирей" иметь", - прокомментировал представитель Командования Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат.
Также в Командовании отмечают, что ожидают "постаок" Россией и другого оружия.
"Надеемся, что в результате контрнаступления украинского войска рашисты порадуют нас еще такими зенитными ракетными системами, как С-400. Это будет настоящий "Триумф" для наших зенитных ракетных войск", - добавил Юрий Игнат.
- 22 июня ВСУ поразили ЗРК "Панцирь С-1" и радиолокационную станцию и автомобильную технику на Змеином.
- 30 июня ВСУ поразили еще один российский "панцирь" на Змеином.
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