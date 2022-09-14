Трофейная техника: воины Железной бригады показали захваченные на Харьковщине танк и бронемашину оккупантов
Железная бригада Сухопутных войск показала захваченные в Харьковской области танк и бронемашину рашистов
Об этом информирует в фейсбуке пресс-служба 3 отдельной танковой Железной бригады.
Армия России бежит с Харьковщины, бросая технику и оружие.
"Под Байраком наши танкисты из батальона под командованием офицера с позывным Алькут среди трофеев захватили танк и БМП", - рассказывают воины.
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