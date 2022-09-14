Об этом информирует в фейсбуке пресс-служба 3 отдельной танковой Железной бригады.

Армия России бежит с Харьковщины, бросая технику и оружие.

"Под Байраком наши танкисты из батальона под командованием офицера с позывным Алькут среди трофеев захватили танк и БМП", - рассказывают воины.

Напомним, оккупант рассказал СБУ, как их командование бежало на Харьковщине.

Ударные дроны СБУ превратили в лом 70 российских танков

Российский агрессор за сутки 13 сентября нанес 18 авиационных ударов по позициям украинских защитников.

Спецназовцы снайперским выстрелом из противотанкового ракетного комплекса уничтожили вражескую боевую машину пехоты в Херсонской области.

13 сентября, украинские военные за два часа уничтожили беспилотник оперативно-тактического уровня и два самолета оккупантов.

На южном фронте украинские защитники уничтожили сразу две воздушные цели РФ: бомбардировщик Су-24М и вертолет Ми-8.

14 сентября Анатолий Штефан также сообщил, что на войне РФ против Украины ликвидировали двух лейтенантов и одного старшего лейтенанта российской армии.

Украинские защитники уничтожили 3 пункта управления оккупантов в Херсонской области, в том числе в Херсоне.

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